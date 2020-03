Coronavirus : près de 800 cas confirmés en Bretagne, 32 décès à déplorer ce vendredi

Le dernier bilan sanitaire de l'épidémie de coronavirus en Bretagne fait état de 797 cas confirmés par diagnostic biologique (PCR) depuis le 28 février. soit 90 cas supplémentaires par rapport à la veille. Selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, 256 personnes résident dans le Morbihan (+ 25 en une journée), 191 personnes résident dans le Finistère (+20 en une journée), 167 résident en Ille-et-Vilaine (+15 en une journée) et 77 résident dans les Côtes d'Armor (+ 17 en une journée). A cela s'ajoutent 39 personnes ne vivant pas en Bretagne et 67 personnes qui font l'objet de prélèvements biologiques dans plusieurs centres hospitaliers bretons mais dont les départements de résidence ne sont pas connus.

Plus de décès

32 décès sont désormais à déplorer en Bretagne, soit 3 de plus que jeudi. Il s'agit de malades âgés de 60 à 97 ans. Dans les hôpitaux bretons, 152 patients sont en hospitalisation conventionnelle, 47 en réanimation, 15 en soins de suite et réadaptation et 127 sont de retour chez eux.

En France la période de confinement a été prolongée de 15 jours, c'est à dire jusqu'au 15 avril a annoncé dans l'après-midi le premier ministre Edouard Philippe.