Coronavirus : près de Fougères, une arche pour désinfecter les caddies de supermarchés

Si les commerces alimentaires restent parmi les rares enseignes toujours ouvertes depuis le début du confinement, leurs responsables multiplient les initiatives pour protéger la clientèle d'une contamination au Covid-19. Le Super U de Louvigné-du-Désert, près de Fougères en Ille-et-Vilaine, s'est récemment équipé d'Archakdi, une arche désinfectante pour les caddies, développée par l'entreprise bretonne Ocène.

"Nous avons eu des demandes de la part de responsable de supermarchés qui souhaitaient des solutions pour désinfecter leurs caddies après le passage de leur clientèle", explique Jean-Philippe Lavigne, le directeur général de l'entreprise Ocène, à Louvigné-du-Désert. Cet acteur spécialiste du traitement de l'eau et de l'hygiène depuis de nombreuses années a alors développé une arche désinfectante, nommée Archakdi.

Plusieurs enseignes bretonnes intéressées

"Il s'agit d'une arche mobile, sur roues, qui se connecte à l'eau publique. L'utilisateur branche son désinfectant au pied de celle-ci, et le tour est joué", poursuit Jean-Philippe Lavigne. Fonctionnant sur le principe d'un brumisateur, un passage suffit pour que les caddies soient désinfectés. Une pompe doseuse permet de diffuser la bonne quantité de produit désinfectant à chaque passage.

Pour l'heure seul le Super U de Louvigné-du-Désert est équipé de l'arche désinfectante, mais le Leclerc de Fougères aura bientôt la sienne, et de nombreuses demandes affluent de la part des professionnels depuis quelques jours.

L'expérience de désinfection à grande échelle pourrait encore se développer d'après l'entreprise Ocène :"Tout est possible, on peut créer des arches pour la Poste par exemple, ou encore les magasins de bricolage. _On peut aussi imaginer en fabriquer de bien plus grandes afin d'y faire passer un véhicule_..."