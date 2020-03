Coronavirus : Près de Lisieux, quatre salariées d'un EHPAD se confinent avec les résidents

"C'était naturel pour nous, c'est comme une deuxième famille ici", explique Julie Letellier, infirmière coordinatrice à l'EHPAD Ste Marie, basé au Mesnil-Guillaume.

Vendredi dernier, la responsable de la maison de retraite Séverine Poulvelarie a proposé à ses collègues, sur la base du volontariat, de se confiner avec les résidents afin de limiter les risques de propagation du COVID-19. Julie Letellier, infirmière coordinatrice, Gisèle Ragot, aide soignante et Arlette Le Ray, ASH, ont répondu présentes.

On voulait aller au-delà des recommandations de l'Agence Régionale de Santé

Pour protéger les résidents, mais aussi leurs familles, ces quatre salariées vont donc rester confinées 24 heures sur 24, et s'occuper des 21 résidents pendant 3 semaines minimum.

"On respecte les gestes barrières, on fait tout ce qu'il faut. Mais on a pris cette décision pour aller au-delà des recommandations de l'ARS. Pour stopper les allers-retours dans l'établissement et ainsi protéger tout le monde du coronavirus", poursuit Julie Letellier.

On ne voit pas comment le virus pourrait entrer dans l'établissement

En étant confinée dans l'EHPAD, l'infirmière coordinatrice, qui a trouvé une solution pour la garde de ses 4 enfants, affirme avoir "plus de temps pour les résidents."

"On n'avait pas l'habitude de voir nos collègues en pyjama, mais c'est une ambiance familiale. Et maintenant que plus personne ne rentre ou ne sort, on ne voit pas comment le virus pourrait entrer dans l'établissement", se rassure Julie Letellier.