Coronavirus : près de Toulouse, les collégiens ne "flippent" pas trop, mais sont vigilants

Au collège de Montrabé, au nord-est de Toulouse, élèves et parents ne paniquent pas, mais s'interrogent, si les établissements scolaires devaient fermer, à cause du Coronavirus.

Comment les établissements scolaires gèrent-ils la crise du Coronavirus ? Dans l'Aude, des écoles ont fermé à Quillan et Lézignan-Corbières. Dans cette ville, une enseignante a notamment été testée positive au virus. Des fermetures aussi dans l'agglomération de Montpellier, mais dans l'ouest de l'Occitanie, pas de mesures si strictes pour l'instant. Les directeurs d'écoles, collèges et lycées sont cependant vigilants. Parents et élèves aussi, comme au collège de Montrabé, au nord-est de Toulouse.

Entre inquiétude et amusement, le Coronavirus est de toutes les discussions des collégiens, et les petits de sixième s'interrogent le plus, comme Lucas, 11 ans : "ce qu'on voit à la télé, ça fait peur, mais j'espère que ça ne viendra pas dans la région. Je fais attention, en me lavant les mains plus régulièrement".

"Y'en a vraiment partout du savon, maintenant"

Même réflexe pour son copain Benjamin, qui raconte qu'il se lave les mains tout de suite, dès qu'il rentre à la maison. Il le fait aussi plus souvent au collège, où le savon est revenu ces derniers jours, explique Guillaume, en troisième : "certains jouaient avec le savon, donc on n'en avait pas depuis un bon bout de temps. Mais avec le Coronavirus, ils en ont remis." Léna renchérit : "y'en a au self, aux toilettes, y'en a vraiment partout du savon, maintenant. Et le gel hydroalcoolique, on en a tous. Un petit flacon sur nous, dans nos poches, la trousse, partout !"

Plus de dialogue de la part des encadrants

Des affichettes, du savon, et aussi un peu plus de dialogue de la part des encadrants, mais sans en faire trop. Les parents ont également reçu un e-mail du collège, très tôt, pour les informer sur le Coronavirus. Pour l'instant, pas de cas à Montrabé, pas de fermeture du collège, mais si ça devait arriver, Caroline, une maman, s'interroge pour ses deux ados de 13 et 15 ans : "parce que s'il doit y avoir des cours par internet, il n'y a pas d'intervenant, et en plus les parents travaillent... Donc pour être derrière, ça va être compliqué".

Reste la question de la garde, s'il devait y avoir fermeture un jour, avec parfois Papi et Mamie réquisitionnés par les parents pour s'occuper des enfants... alors que les personnes âgées sont les plus fragiles face au Coronavirus.