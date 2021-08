Coronavirus : près des trois quarts des Vauclusiens éligibles vaccinés complètement

Trois mois après l'ouverture de la vaccination contre le Covid-19 à tous les Français de plus de 12 ans et à quelques jours de la rentrée, France Bleu organise une journée spéciale autour de la vaccination. En Vaucluse, le préfet a annoncé ce lundi matin que "près de 340.000 personnes ont un schéma vaccinal complet, soit 71,1 %de la population éligible, c'est à dire des plus de 12 ans. C'est 61,2 % de la population totale". Bertrand Gaume a précisé qu'en prenant les Vauclusiens dont le schéma vaccinal est en cours, c'est à dire ceux qui ont reçu au moins une dose, "on a dépassé les 81%".

"Sur les neuf personnes actuellement en réanimation à l'hôpital d'Avignon, aucune n'était vaccinée." - Bertrand Gaume, préfet de Vaucluse

Ce lundi, les salariés qui travaillent au contact du public doivent fournir eux aussi un pass sanitaire. Pour le préfet, le vaccin a montré son efficacité : "sur les neuf personnes actuellement en réanimation à l'hôpital d'Avignon, aucune n'était vaccinée". Il rappelle le taux d'incidence encore élevé en Vaucluse, 406 cas pour 100.000 habitants.

"Quand on regarde les tranches d'âge, on est globalement bon, voire très bon sur les plus de 60 ans. En Vaucluse par exemple, pour les 75-79 ans, on a 99 % de cette tranche de population qui a reçu une première dose. Ça veut dire qu'on a fait le plein. C'est beaucoup moins vrai sur les moins de 60 ans et notamment on a un effort à faire sur les plus jeunes et aussi sur les plus âgés, notamment les extrêmement plus âgés. Ce sont les plus de 80 ans parce qu'on est à 86%, ayant fait au moins une dose. Mais pour eux, on sait que les conséquences peuvent être vraiment tragiques. Donc, il faut qu'on aille vers ces populations", explique le préfet.

De la sensibilisation, voire de la vaccination en milieu scolaire

Ce week-end encore, il y a eu entre 2.500 personnes et 5.500 personnes dans les rues d'Avignon pour dire "non" au pass sanitaire. Bertrand Gaume dit "entendre" ces manifestants. Mais il s'appuie sur ce qu'il appelle "les faits". "Les faits, c'est qu'aujourd'hui, sur les neuf personnes en réanimation, aucune n'était vaccinée. La plus jeune de ces personnes a 40 ans, elle va subir ce qu'on appelle un décubitus ventral, c'est à dire que pour aider à respirer, on est mis sur le ventre et intubé. Quand cette personne va sortir de réanimation, il va falloir qu'elle réapprenne à respirer, à manger, voire à marcher. "

Le préfet de Vaucluse a eu aussi "une pensée pour tous les soignants. Et je sais que parmi eux, certains ont des craintes. Mais je dis raisonnons avec notre raison et pas simplement avec notre passion."

A quelques jours de la rentrée scolaire, Bertrand Gaume s'est voulu rassurant : "avec le ministère de l'Éducation nationale et son représentant au niveau local, l'inspecteur d'académie, l'Agence régionale de santé, nous sommes en train de mettre en place une stratégie où il y aura sur le temps scolaire de la sensibilisation, voire de la vaccination possible en milieu scolaire. Évidemment, cela se fera avec accord des parents pour les moins de 16 ans. C'est la loi qui l'impose. Pour les plus de 16 ans, il pourra y avoir une initiative directe du jeune."