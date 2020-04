Coronavirus : prolongation du confinement pour les cafés, hôtels et restaurants c'est "le pire des scénarios"

Dans le département de Côte-d'Or on compte un peu moins de 1 000 cafés, hôtels et restaurants. Autant d'établissements qui devront rester fermés après le 11 mai, date à laquelle Emmanuel Macron, doit lancer le début progressif du déconfinement de notre pays en lutte contre le Covid-19.

Le déconfinement c'est pour bientôt... Enfin, il devrait être partiel et progressif à compter du lundi 11 mai prochain a annoncé Emmanuel Macron ce lundi soir. Mais tout le monde n'entraperçoit pas le bout du tunnel.

Les cafés, hôtels et restaurants resteront fermés

Si les enfants seront de nouveau admis dans les crèches ou autorisés à retourner à l'école, si les lycées pourront peu à rouvrir, les restaurants, les cafés, les hôtels eux devront rester fermés au-delà de cette date et personne ne sait combien de temps cela durera.

"Le pire des scénarios possibles"

"C'est le pire des scénarios possibles pour notre secteur. Pour nos entreprises, la catastrophe économique est confirmée, l’année 2020 est une année perdue pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèques" ces mots sont ceux de Roland Héguy, président confédéral de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) dans un communiqué.

L'avis d'Alex restaurateur à Dijon

A Dijon, Alexandre Libolt, restaurateur et propriétaire des "Friands Disent" rue Monge n'est pas loin de penser la même chose. S'il prône la patience afin d'éviter une probable "deuxième vague de contamination au Covid-19" dans quelques mois, il a tout de même un peu de mal à comprendre pourquoi les écoles rouvrent tandis que ses collègues et lui devront rester portes closes pour une durée indéterminée.

"Un plan bizarre"

"C'est bizarre comme plan" dit-il dans un sourire "parce que les enfants n'auront peut-être pas les mêmes réflexes d'hygiènes que les adultes". Et poursuit le restaurateur "si ça se trouve ils vont encore véhiculer pas mal de microbes, c'est pourquoi je me demande si c'est un bon plan ou pas" s'interroge-t-il.

Alex, le patron des "Friands disent", restaurant rue Monge à Dijon (photo d'illustration) © Radio France - Thomas Nougaillon

"Pas possible de tenir 150 ans comme ça"

Combien de temps Alex peut-il encore tenir sans travailler ? "Cela dépendra des banques, si l'on obtient des crédits, sinon je dirais un mois et demi, voire deux mois. Il faudrait qu'on reprenne dans l'été." Même s'il n'est pas le plus à plaindre, le restaurateur explique que le Coronavirus s'est invité au tout début d'une saison qui s'annonçait prometteuse. "Si je fais partie des restaurateurs qui ont la chance d'avoir un peu de trésorerie ce ne sera pas suffisant pour tenir 150 ans !"

200 000 cafés, hôtels et restaurants en France

Quoiqu'il en soit cette crise est un coup extrêmement rude pour le secteur des cafés-hôtels-restaurants qui représente 200 000 entreprises en France et qui pèse lourd dans notre économie, puisque l'hôtellerie est le 6e employeur derrière notamment le commerce, le transport/logistique ou encore la construction.

L'UMIH de Côte-d'Or veut des annulations de charges

Selon l'UMIH de Côte-d'Or pour une partie de ces établissements et leurs propriétaires -surtout les nouveaux entrants dans la profession- de simples reports de charges ne suffiront pas. Aussi l'organisation patronale demande -comme annoncé par Emmanuel Macron dans sa dernière allocution aux Français- une annulation pure et simple d'une partie de ces charges "sinon entre 10 et 30% d'entre eux sont d'ores et déjà condamnés" commente Patrick Jacquier, président de l'UMIH 21.