Coronavirus : protocole allégé au CHU Nîmes pour les visites aux patients hospitalisés

A partir de ce mercredi 9 janvier 2022, le protocole pour les visites de patients au CHU de Nîmes s'allège. C'est l'évolution de la situation de la pandémie de covid-19 en France qui permet cet assouplissement. Et cela concerne l’ensemble de ses services et de ses sites. Il reste quand même une série de restrictions. Par exemple : les patients adultes ne peuvent recevoir qu’un visiteur par jour pendant une heure, et les visiteurs sont toujours obligés de détenir un passe sanitaire.

Pour le reste, dans les chambres doubles, il ne peut être présent qu’un seul visiteur à la fois, ce qui nécessite une organisation particulière (visite alternée). Les mesures barrières (désinfection des mains, distanciation et port du masque) doit impérativement être respectées.

Pour le secteur de gynécologie-obstétrique, prendre contact auprès du service.

Pour les mineurs, un seul accompagnant est admis sans limitation de durée