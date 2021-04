Coronavirus - Pyrénées-Atlantique : ouverture des créneaux de vaccination pour certaines professions ce samedi

A partir de ce week-end, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans, exposés au virus. Les enseignants, mais aussi les assistants maternels, les policiers, les gendarmes peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib dès ce samedi 17 avril dans six centres dans les Pyrénées-Atlantique.

Une nouvelle étape dans la vaccination contre le Covid-19 en France. Le gouvernement ouvre des créneaux pour "les professionnels de l'Etat et des collectivités de plus de 55 ans les plus exposées au virus". Dans le département des Pyrénées-Atlantique, six centres sont concernés.

Une étape de plus

Cette fois les personne de plus de 55 ans, avec ou sans facteurs de comorbidités sont éligibles dans les cas suivants :

Les professeurs des écoles, collèges et lycées, les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles), les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap), les professionnels de la petite enfance – dont les assistants maternels, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance ;

Les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes et les surveillants pénitentiaires.

Six adresses à retenir

Ces personnels peuvent réserver des créneaux prioritaires de vaccination à l’AstraZeneca à partir du lundi 19 avril, directement sur Doctolib dans les centres suivants :

Bayonne à la Maison des associations de la ville de Bayonne, 11 allée de Glain

à la Maison des associations de la ville de Bayonne, 11 allée de Glain St-Jean de Luz au Centre de vaccination du bassin de la Nivelle, chemin Chingaletenea

au Centre de vaccination du bassin de la Nivelle, chemin Chingaletenea St-Palais au centre hospitalier, 29 avenue Frédéric de Saint Jaymes

au centre hospitalier, 29 avenue Frédéric de Saint Jaymes Lescar au Centre de vaccination de la Ville, 4 rue Saint-exupéry

au Centre de vaccination de la Ville, 4 rue Saint-exupéry Oloron au Centre hospitalier, 1 avenue Alexander Fleming

au Centre hospitalier, 1 avenue Alexander Fleming Orthez au Centre hospitalier situé rue du Moulin.

Les agents concernés devront sélectionner l’onglet correspondant à leur situation sur Doctolib. Le jour de la vaccination, "ils devront se munir d’une pièce justifiant de l’exercice de leur fonction (carte professionnelle, bulletin de salaire accessible sur l’ENSAP …) ainsi que d’une pièce d’identité et d’une carte vitale ou d’une attestation de droits", précise la préfecture.