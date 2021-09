Coronavirus : quand le vaccin vient aux jeunes

Des lycéens vaccinés sur place dans leur établissement : plus de 70 jeunes ont eu droit à la piqûre anti-covid hier après-midi au lycée professionnel Brossaud-Blancho de Saint-Nazaire. Une vaccination ouverte aussi aux élèves d'Aristide Briand et du collège voisin Anita Conti.

"On a fait un petit sondage en début d'année : en moyenne, 70% des élèves étaient vaccinés". Le proviseur du lycée Brossaud-Blancho, Pascal Dumoulin, a été agréablement surpris, mais "ça ne suffit pas, si on veut un jour retrouver une vie normale." Il a donc demandé au centre de vaccination de Saint-Nazaire, installé à la base sous-marine, de se déplacer une journée dans l'enceinte de son établissement. "On scolarise des élèves souvent de milieux défavorisés pour lesquels la démarche d'aller dans un centre de vaccination n'est pas évidente", explique le proviseur qui souhaite aussi participer à la politique nationale de santé

l'équipe du centre de vaccination de Saint-Nazaire et le proviseur du lycée Brossaud-Blancho © Radio France - hélène roussel

70% des élèves vaccinés à la rentrée de septembre

Dans la file d'attente, Noah, 14 ans : "Je suis obligé de ma faire vacciner, sinon je ne pourrais pas faire de stage en entreprise" et sa voisine un peu plus âgée, 17 ans, complète : "Et on ne pourra pas valider notre examen".

les élèves vaccinés au lycée © Radio France - hélène roussel

Dans la salle, des petits box, comme des isoloirs, ont été aménagés. _"_Les jeunes sont parfois plus courageux que les adultes, ils ont moins peur de la piqure, il y a moins de réticence" assure Stéphanie, infirmière libérale. Pour le responsable du centre de vaccination de la ville, rien de neuf sous le soleil. Vacciner dans les écoles, "c'était déjà ce qu'on faisait il y a 30 ans, avec le BCG". Une autre opération du même genre doit avoir lieu jeudi prochain à Guérande.