Coronavirus : 46 nouveaux cas en Normandie

46 personnes supplémentaires ont été testées positives au Covid-19 en Normandie, ce qui porte à 287 le nombre de cas recensés dans notre région, selon un point publié ce vendredi soir par l'ARS.

La Seine-Maritime est le département le plus touché avec 109 cas (dont 31 nouveaux en 24h)

85 cas ont été répertoriés dans le Calvados (9 nouveaux)

47 cas dans la Manche (3 nouveaux)

36 cas dans l'Eure (2 nouveaux)

10 cas dans l'Orne (1 nouveau cas)

L’Agence régionale de santé a été informée du décès de deux personnes porteuses du coronavirus Covid-19. "Il s’agit de deux hommes âgés de plus de 80 ans présentant des facteurs de risque importants. Le premier est décédé à Caen et le second à Elbeuf", indique-t-elle.

Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie est de sept morts en Normandie.

A ce jour en Normandie, 70 personnes hospitalisées ont été recensées par le nouveau système de surveillance :