Coronavirus : quasi-rupture d'autotests avant les fêtes dans les pharmacies creusoises

Les pharmacies creusoises commencent à être débordées. Tout le monde se rue sur les autotests de dépistage du Covid-19 avant les fêtes de fin d'année. Ils sont quasiment en rupture de stock en Creuse.

Il reste encore une centaine de boîtes à la pharmacie de Leclerc à Guéret, mais dans de nombreuses autres officines, tout a été vendu et les autotests arrivent au compte-goutte. "J'en ai reçu cinq boîtes cette semaine", précise Nicolas Verguet, pharmacien à Saint-Sulpice-le-Guérétois et président du syndicat des pharmaciens du département.

Les grossistes en rupture de stock

"Il y a une rupture de stock auprès des grossistes pharmaceutiques, explique Nicolas Verguet. Depuis les annonces du gouvernement qui invite les Français à se faire tester avant les fêtes, on a du mal à répondre à la demande."

La pharmacie de la Marche, à côté du Carrefour de Guéret, est en rupture de stock depuis samedi 18 décembre. "Ce samedi-là, on a vendu une centaine de boîtes d'autotests qui en contiennent cinq chacune. On a écoulé en une journée ce qu'on avait vendu en deux mois jusqu'à présent !" souligne la responsable. Même son de cloche à Chambon-sur-Voueize : "On est en rupture, on attend les livraisons tous les jours." A la Souterraine, les pharmacies Lamarre et de la Sédelle sont aussi en rupture. Mme Lamare hausse les épaules : "On a passé commande il y a dix jours, on attend toujours..."

L'autre option : le test antigénique en pharmacie

Beaucoup de Creusois prennent aussi rendez-vous pour faire un test antigénique en pharmacie. Les plannings se remplissent à toute vitesse pour la journée du 24, car il vaut mieux se faire dépister 24h maximum avant de retrouver sa famille ou ses amis. La moitié du planning de la pharmacie de la Marche de Guéret est par exemple bouclé pour le 24. "On s'attend à une ruée vendredi, le téléphone n'arrête pas de sonner en ce moment !" ajoute la responsable de la pharmacie de Chambon-sur-Voueize.

Attention, toutes les pharmacies ne proposent pas les tests antigéniques. Certaines pharmacies reçoivent les patients uniquement sans rendez-vous, comme celle de Leclerc à Guéret : ce vendredi, vous risquez de devoir faire la queue. "On est sous pression en cette fin d'année, soupire Nicolas Verguet. Les tests antigéniques constituent un travail supplémentaire important, qui s'ajoute à la vaccination covid et au traitement des pathologies hivernales. On essaie de faire le maximum mais à l'impossible nul n'est tenu !"