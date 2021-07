Coronavirus : Quasi-stabilité dans les hôpitaux du Gard et de Lozère depuis vendredi

Comme tous les mardis et le vendredis, l'ARS Occitanie publie les chiffres de l'épidémie de Covid dans le région. Depuis vendredi, on observe donc peu de changements dans les hôpitaux du Gard et de Lozère, mais l'ARS alerte sur le variant Delta et invite la population à se faire vacciner.

L'ARS Occitanie publie son bulletin épidémiologique comme tous les mardis et vendredi. Depuis vendredi les chiffres sont assez stables dans la région et dans les hôpitaux du Gard et de la Lozère. L'Agence Régionale de Santé qui alerte tout de même faceau variant Delta et qui appelle les occitans à se faire vacciner : " C'est une course comme celle du #tourdefrance qui arrive en #Occitanie".

Un malade de moins à l'hôpital dans le Gard , idem en Lozère

Dans les hôpitaux du Gard on compte 70 malades du Covid soit une personne de moins en quatre jour. Trois malades se trouvent actuellement en réanimation soit un de moins par rapport à vendredi dernier. Concernant le nombre de mort du Covid il reste stable et s'établit à 651 décès depuis l'épidémie de la pandémie dans le Gard. En Lozère, cinq personnes sont hospitalisées soit une personne de moins depuis vendredi, il n'y a plus de malades en réanimation à cause du Covid et le nombre de décès reste à 119.