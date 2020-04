Coronavirus : quatorze décès depuis 24 heures en milieu hospitalier dans la région Centre-Val-de-Loire

Quatorze personnes sont mortes du Covid-19 en milieu hospitalier dans la région Centre-Val-de-Loire ces dernières 24 heures, annonce ce lundi soir l'agence régionale de santé dans son bilan quotidien, ce qui porte à 298 le nombre de décès de la maladie en milieu hospitalier dans notre région depuis le début de l'épidémie.

Selon l'agence régionale de santé, deux personnes supplémentaires par rapport à dimanche sont hospitalisées dans les services de réanimation des établissements régionaux. On compte désormais 173 personnes en réanimation en région Centre-Val-de-Loire.

Le détail par département

Depuis 24 heures, il y a eu un nouveau décès dans le Cher, une femme de 88 ans décédée au CH de Saint-Amand-Montrond. L'Indre-et-Loire compte deux nouveaux décès, une femme de 86 ans décédé au CH d'Amboise-Chateau-Renault et un homme de 71 ans décédé au CH de Loches. En Eure-et-Loir, trois personnes ont perdu la vie en 24 heures, trois femmes âgées de 84, 88 et 90 ans, décédées à l'hôpital privé d'Eure-et-Loir et au CH de Chartres.

Dans le Loiret, deux personnes ont perdu la vie, un homme de 61 ans, décédé au CHR d'Orléans, et une femme de 90 ans, décédée au Centre de convalescence Les Buissonnets à Olivet. Il y a eu quatre nouveaux décès dans le Loir-et-Cher, deux hommes et une femme, âgés de 82, 91 et 92 ans, décédés au CH de Romorantin, et une femme de 80 ans décédée au CH de Vendôme.

Enfin, dans l'Indre, deux personnes ont perdu la vie ces dernières 24 heures, deux hommes de 93 et 94 ans, décédés au CH d'Issoudin.