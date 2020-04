Coronavirus : quatre décès supplémentaires dans la Loire, mais les hospitalisations diminuent

2 610 patients (53 de moins que la veille) atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans la région, dont 406 patients (-27) soit 15,5 % sont en réanimation/soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie, 1 275 personnes sont décédées dans un établissement hospitalier de la région.

Dans la Loire on compte 408 personnes toujours hospitalisées (10 de moins que la veille), 35 en Haute-Loire (-3), 47 dans le Puy-de-Dôme (-1), 51 dans l'Allier (-3) et 29 dans le Cantal (+3)

Au niveau des décès dans un établissement hospitalier, depuis le début de l’épidémie, on a recensé 182 morts dans la Loire (c'est 4 de plus que la veille), 9 en Haute Loire (0), 33 dans le Puy-de-Dôme (0), 24 dans l'Allier (0) et 5 dans le Cantal (0).