Coronavirus : quatre étudiants infirmiers de Toulouse sont partis en renfort en Ile-de-France

Ce mercredi 1er avril, pour gérer la crise du coronavirus, quatre étudiants de l’école d’infirmiers anesthésistes de Toulouse sont partis en renfort en Ile-de-France. Arthur, Johanna, Joanne et Pauline sont en deuxième et dernière année de leur école et depuis hier ils aident les soignants de l’hôpital parisien Louis Mourier (AP-HP). Leur référente, Christiane Paban, a elle aussi remis sa blouse pour prêter main forte.

Des soignants sans enfant

Il s'agit de trois femmes et d'un homme, âgés d'une trentaine d'années. Ces quatre étudiants ne dépendaient pas d'un établissement de soin. Ils étaient confinés chez eux, dans l'attente d'une mission.

" Ils n'ont pas d'enfant donc ça leur permettait d'être plus libre dans leur décision de partir ou non" - Christiane Paban

Christiane Paban, leur référente et cadre supérieure de santé, a choisi sur la base du volontariat en priorité "ceux qui n'avaient pas d'enfant donc pas d'obligation familiale, ce qui leur permettait d'être plus libre dans leur décision de partir ou non". Ils sont en mission à Paris au moins jusqu'à ce mardi 7 avril. Ils pourraient ensuite rentrer à Toulouse pour renforcer les équipes du CHU.

Des soignants en fin de formation

Ces quatre soignants sont déjà infirmiers. "Ils ont tous travaillé sur des secteurs très techniques c'est à dire urgences, réanimation, SAMU ou même en bloc pour la plupart donc ils ont déjà des compétences requises et ils sont en fin de cursus, en deuxième année, donc ils vont être infirmiers anesthésistes dans trois mois", détaille Christiane Paban.

" On révise (...) on essaye de se préparer au mieux" - Arthur

"On révise", confie Arthur un de ces quatre étudiants: "On relit pas mal les recommandations des sociétés savantes qui essaient d'apporter le plus d'informations possibles pour la prise en charge de ces pathologies nouvelles. Il y a aussi pas mal de vidéos qui ont été postées par différents CHU sur des procédures notamment en terme d'hygiène, de sécurité, d'habillage et de déshabillage pour rentrer dans la chambre d'un patient infecté, on essaye de se préparer au mieux".

Émotion en arrivant à Paris

C'est en arrivant à Paris que ces soignants toulousains ont réalisé l'étendue et la gravité de la crise sanitaire explique Christiane Paban : "On a eu conscience de tout ça pendant quelques minutes mais la dévotion que l'on a en tant que soignant a pris le dessus et la peur s'est dissipée ", explique-t-elle.

" La confrontation à la réalité du terrain a été assez violente" - Arthur

Arthur, âgé de 31 ans, a été soutenu dans sa démarche par sa compagne qui travaille également dans le milieu hospitalier. L'arrivée à l’hôpital parisien Louis Mourier n'a pas été évidente raconte-t-il : "Il y a eu une part d'étonnement, un peu de stupéfaction, la gestion a l'air beaucoup plus compliquée ici, ils ont eu moins de temps que nous pour se préparer donc c'est vrai que la confrontation à la réalité du terrain a été assez violente".

Pour éviter le surmenage, les 35 heures de travail par semaine sont respectées explique Christiane Paban : "Ils font trois journées de 12h ou trois nuits de 12h par semaine".