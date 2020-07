Le département de la Mayenne est le plus touché par le coronavirus dans les Pays-de-la-Loire. Deux indicateurs sur quatre ont dépassé le seuil de vigilance, et s'approchent du seuil d'alerte.

Coronavirus : quatre fois plus de contaminations en Mayenne en 10 jours, l'ARS appelle à la vigilance

En Mayenne, plus de 8 tests de dépistage sur 100 ressortent positifs.

Le coronavirus circule activement en Mayenne, notre département est le plus touché de la région Pays-de-la-Loire, respectez les gestes barrières. C'est le message de l'Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire. Dans notre département, deux indicateurs sur quatre ont dépassé le seuil de vigilance, et s'approchent du seuil d'alerte. Le nombre de cas positifs a été multiplié par quatre en Mayenne, avec plus de 200 personnes contaminées actuellement, contre seulement 50 il y a 10 jours.

Plusieurs foyers de contaminations du coronavirus ont été identifiés en Mayenne.