Coronavirus : quatre hôpitaux militaires vont ouvrir des centres de vaccination dès ce week-end

Quatre hôpitaux militaires vont accueillir des centres de vaccination contre le coronavirus ce week-end des 6 et 7 mars, annonce la ministre des Armées, Florence Parly.

Les hôpitaux militaires vont entrer dans la campagne vaccinale contre le coronavirus. Des centres de vaccination vont y être ouverts dès ce week-end des 6 et 7 mars, annonce sur son compte Twitter Florence Parly, la ministre des Armées.

"Leur mission : contribuer à l’effort collectif pour augmenter le rythme de vaccination des Français contre la covid-19", écrit-elle. Les établissements concernés sont l'Hôpital d'Instruction des Armées Bégin à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, l'HIA à Metz, l'HIA Robert Picqué à Villenave-d'Ornon, en Gironde et l'HIA Sainte-Anne de Toulon.

Depuis le début de la vaccination contre le coronavirus le 26 décembre dernier, un peu plus de 3,2 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. 1,8 million de deuxième doses ont été injectées. "Les livraisons de doses à la France vont s'accroître dans les semaines à venir. Entre janvier et février, nous avons reçu 7 millions de doses, tous vaccins confondus. En mars, nous devrions en recevoir 22 millions, soit trois fois plus", a promis le Premier ministre, Jean Castex, jeudi 4 mars.