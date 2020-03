Désormais les consignes de déplacements réduits au plus strict nécessaire sont plus que visibles dans l'agglomération avignonnaise. Jeudi soir, la préfecture de Vaucluse insistait une nouvelle fois sur le respect des précautions au nom de la santé de tous.

PHOTOS - Coronavirus : quatre jours après le début du confinement, A7 et rocade désertes à Avignon

Ce vendredi matin vers 8h, la rocade d'Avignon, au grand carrefour de la rocade Charles-de-Gaulle, avait plus que l'aspect d'un dimanche alors qu'habituellement, à ce moment là, l'embouteillage est généralement maximum. Mieux encore, il est impossible de voir l'autoroute A7 à la même heure en fin de semaine aussi déserte, vidée de la majorité de ses camions.

Jeudi soir, la préfecture de Vaucluse rappelait dans un communiqué : "Une fois encore, pour juguler cette crise sanitaire, il est essentiel de respecter strictement les gestes barrières et les règles de confinement décidées par le gouvernement. Il en va d’un enjeu de santé publique majeur et de la vie de tous." Car, comme l’a déclaré, le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, "le virus ne circule pas en France, ce sont les femmes et les hommes qui le font circuler".

Au grand carrefour de la Rocade Charles de gaulle à peine quelques voitures attendent au feu pour passer ce vendredi matin à l'habituelle heure de pointe © Radio France - Serge Blanchard