Coronavirus : un nouveau centre de dépistage à Bayeux

Se faire dépister au retour des vacances et avant la rentrée devient presque un passage obligé. A Bayeux, un nouveau centre de dépistage Covid a ouvert ce mardi 18 août à l'espace Saint-Patrice, rue du marché.

Géraldine et ses deux enfants sont venus se faire tester dès l'ouverture du centre. "On revient de vacances, on est parti une semaine dans la Manche. On avait quelques symptômes et on préférait savoir si c'était viral ou le Covid. Pour la rentrée, s'il faut refaire des tests, au moins ils sont faits", explique la Bayeusaine.

Anticiper la rentrée

Les habitants de Bayeux peuvent venir gratuitement et sans rendez-vous, simplement munis d'une pièce d'identité et d'une carte vitale. 100 à 200 personnes sont attendues chaque jour.

Un dépistage d'autant plus crucial au retour des vacances. "A quelques jours de cette rentrée, faire un point d'étape est important", souligne Arnaud Tanquerel, premier adjoint au maire de Bayeux.

Le Calvados est peu touché par le coronavirus, mais le taux d'incidence a augmenté en juillet et août. "Notre objectif est de tester le maximum de personnes pour avoir une vision exhaustive de l'évolution épidémique au niveau départemental, et pouvoir agir en conséquence si jamais on voit une recrudescence", indique Amandine Durand, sous-préfète de Bayeux.

Centre de dépistage à l'espace Saint-Patrice, 1 rue du marché, Bayeux - ouvert du mardi au samedi, de 10h à 16h

Les centres de dépistage place Bouchard à Caen, et au Café des images et à la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair, ont également rouvert ce mardi.