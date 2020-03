Coronavirus : six nouveaux décès en région Centre-Val de Loire

Six nouvelles personnes sont mortes de l'épidémie de coronavirus en région Centre-Val de Loire. Au total, le dernier bilan fait état de 8 morts et de 361 cas de contamination.

L'épidémie de coronavirus est de plus en plus virulente en région Centre-Val de Loire. Le nouveau bilan transmis par l'Agence régionale de santé, ce lundi à 20 heures, fait état de 361 personnes contaminées par le Covid-19 et de huit personnes décédées.

Six personnes sont mortes ces 24 dernières heures : deux personnes dans l'Indre, deux hommes de 79 et 89 ans hospitalisés à la clinique Saint-François et à l'hôpital de Châteauroux. Deux autres décés on éte enregistrés en Indre-et-Loire et deux personnes sont mortes dans le département du Loiret. Les deux premières victimes étaient en Eure-et-Loir.

Par ailleurs, 38 personnes sont en réanimation. C'est 17 de plus que lors du bilan dévoilé dimanche soir par l'ARS.

Le bilan officiel transmis par l'ARS est le suivant :