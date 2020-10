Coronavirus : quatre résidents décédés dans un Ehpad à Guilherand-Granges, près de 40 contaminés

La seconde vague de Covid-19 déferle dans la Drôme et en Ardèche. A Guilherand-Granges, quatre résidents contaminés sont décédés au mois d'octobre, près de 40 autres seniors sont porteurs du virus. Ils sont placés à l'isolement.

L'épidémie de coronavirus reprend de plus belle dans la Drôme et en Ardèche, notamment dans les Ehpad. A Guilherand-Granges (Ardèche), l'établissement adapté Les Tamaris fait état de quatre décès de résidents au mois d'octobre, tous atteints du virus. Selon le personnel, au moins 39 résidents sont actuellement contaminés, sur les quelque 80 que compte l'établissement. Ils sont tous placés à l'isolement et les visites des familles sont suspendues. Le virus se propagerait dans l'Ehpad depuis une quinzaine de jours.

En tout, dans la Drôme et en Ardèche, les visites sont suspendues dans au moins sept Ehpad. Cinq dans la Drôme et deux en Ardèche, celui de Serrières ainsi que celui des Tamaris.

Forte hausse des contaminations dans la Drôme et en Ardèche

En Ardèche, le nombre de cas positifs a explosé en quinze jours : le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) a été multiplié par sept. Dans la Drôme, le nombre d'hospitalisations augmente très rapidement. On comptait neuf patients atteints du Covid-19 en septembre, contre 124 désormais. Dans les deux départements, 25 personnes sont en réanimation (dix-huit dans la Drôme, sept en Ardèche).