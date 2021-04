Coronavirus : que change la production de vaccins en France ?

"250 millions de doses de vaccins Covid-19 produites en France 2021 : c'est notre objectif et cela commence concrètement aujourd'hui", a salué le président la République Emmanuel Macron sur son compte Twitter ce mercredi à la mi-journée, quelques heures après que les premières doses de Pfizer/BioNTech ont été mises en flacons par le sous-traitant Delpharm en Eure-et-Loir.

Les vaccins ont été livrés mardi en vrac au groupe français depuis l'usine de BioNTech à Marbourg en Allemagne, où ils sont fabriqués, précise l'AFP. Delpharm est chargé de les mettre dans les flacons qui seront in fine distribués aux vaccinateurs. Même s'ils sortent aujourd'hui de l'usine française, ils ne seront pas immédiatement injectés car il faudra près d'un mois pour les homologuer.

D'autres sous-traitants installés en France doivent embouteiller des vaccins anti Covid-19 : Fareva s'occupera du vaccin CureVac - pas encore approuvé dans l'UE - dans l'Eure et dans les Pyrénées-Atlantiques et Sanofi prêtera à partir de cet été main forte à son concurrent Johnson & Johnson en embouteillant son vaccin, à côté de Lyon. Au total au moins quatre sites industriels devraient produire des vaccins en France dans les prochains mois.

Des doses pas spécifiquement dédiées aux Français

Mais ces doses ne seront pas "spécifiquement pour les Français", a précisé ce mercredi sur franceinfo Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie. "Nous avons une partie de la chaîne de production et le principe actif est fourni par différents pays. Comme nous avons réussi à organiser une chaîne de production européenne, qui nous permet d'avoir des doses, nous renverrons nos doses pour participer à la montée de la capacité de production de l'ensemble de l'Union européenne." Delpharm a précisé à l'AFP que la proportion devrait correspondre au contingent de vaccins anti-Covid prévus par l'Union européenne pour la France sur l'ensemble de ses commandes, soit environ 15%.

La fabrication sur le sol français offre surtout à l'État un argument pour répondre aux critiques formulées depuis des mois sur le manque de soutien public à la recherche française : l'institut Pasteur a abandonné son projet de vaccin, développé avec l'américain Merck, et Sanofi a pris plusieurs mois de retards sur son principal projet. Quant à la biotech Valneva, basée à Nantes, son vaccin, qui vient mardi d'enregistrer de premiers résultats encourageants, est déjà commandé par le Royaume-Uni alors que l'UE négocie encore.

Approvisionnements

Produire en France ne devrait pas non plus se traduire par une accélération de la vaccination dans l'Hexagone. Les entreprises n'ont qu'un rôle de sous-traitant et ne pourront pas faire de miracle si elles ne reçoivent pas assez de "principes actifs", la substance qui permet au vaccin de fonctionner.

Pour parvenir à son objectif de 10 millions de premières injections mi-avril, le gouvernement compte d'abord sur des approvisionnements plus importants ce mois-ci, avec plus de 12 millions de doses attendues, et les grands centres de vaccination permettant d'accueillir des dizaines de personnes simultanément.

Selon des modélisations de l'Institut Pasteur, il faudrait que 90% des adultes soient vaccinés en France d'ici le 1er septembre pour espérer un retour à une vie normale (ou 59% dans l'hypothèse plus optimiste où la contagiosité du variant anglais serait moindre que redouté). D'après les chercheurs, "si une telle couverture vaccinale ne peut être atteinte, un certain contrôle de la circulation du virus pourrait devoir être maintenu, par exemple par l'intermédiaire du tester-tracer-isoler, de mesures de protections (par exemple masques) et d'un certain niveau de distanciation physique".