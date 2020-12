Après la publication de données détaillées concernant le vaccin Pfizer/BioNtech et AstraZeneca/Oxford, ce mardi, les scientifiques sont en mesure d'en analyser l'efficacité et la sûreté. Les effets secondaires sont également scrutés de près.

Coronavirus : que disent les premières études scientifiques sur les vaccins de Pfizer et AstraZeneca ?

De nouveaux éléments sur les vaccins à ARN messager, technologie récente et donc jamais utilisée de façon massive sur l’homme, ont été dévoilés ce mardi 8 décembre, publiés par l’Agence américaine des médicaments, la FDA, pour le vaccin Pfizer/BioNtech, et dans la revue scientifique The Lancet en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca. Que disent ces données ?

Le vaccin Pfizer/BioNtech

Un vaccin efficace et sûr

Dans l'ensemble, les données détaillées de l'essai de phase 3 du vaccin sont positives. L’essai de Pfizer a été mené sur 43 252 participants, dont des enfants et adolescents de 12 ans et plus. La moitié a reçu un placebo et l’autre moitié, le vaccin.

Dans son rapport, la FDA, qui s’apprête à autoriser le vaccin ce jeudi, confirme la très haute efficacité du vaccin, à 95%, comme annoncé par le laboratoire. C’est-à-dire que l’injection de deux doses de vaccin, espacées de trois semaines, réduisent de 95% le risque de contracter le Covid-19, en particulier les formes graves. Et ce, quels que soient l'âge, le sexe et l'ethnicité. Sur le groupe placebo, 162 cas de Covid-19 ont été déclarés contre seulement 8 dans le groupe vaccin.

Outre son efficacité, le vaccin du géant américain ne présente par ailleurs pas de risque de sécurité empêchant son autorisation, estiment les experts de l'Agence américaine des médicaments. D’ailleurs, la FDA précise là encore que le vaccin est sûr quel que soit l'âge, le sexe, l'ethnicité ou la présence initiale de pathologies.

Un nouvel élément suscite par ailleurs l’enthousiasme : les données suggèrent que le vaccin, qui doit s’injecter en deux doses espacées de trois semaines, prévient l’apparition du Covid-19 de façon assez efficace dès l’injection de la première dose, au bout d'une dizaine de jours, avec une efficacité estimée à 52% entre les deux doses. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut se dire qu’une dose suffit, puisque "les données disponibles pour ces résultats ne permettent pas de conclusions définitives".

Le patron de Pfizer, Albert Bourla, a d'ailleurs prévenu mardi que ce serait "une grande erreur" de ne pas prendre la seconde dose, qui permet de "presque doubler la protection".

Quels effets secondaires ?

Le rapport de la FDA s’attarde sur les effets secondaires du vaccin Pfizer. Parmi les plus fréquents, des effets certes pénibles mais non dangereux, comme pour la majorité des vaccins : des réactions douloureuses autour du point d'injection dans le bras (pour 84,1% des participants), de la fatigue (62,9%), des maux de tête (55,1%). Les personnes vaccinées peuvent aussi s’attendre à ressentir des courbatures (38,3%), des frissons (31,9%), des douleurs dans les articulations (23,6%), voire de la fièvre (14,2%).

La plupart de ces effets se sont produits dans les jours suivant la vaccination, mais la surveillance s'est poursuivie sur deux mois pour la moitié des participants, sans révéler plus d'incidents de façon significative.

Les réactions sévères sont beaucoup plus rares. Elles se sont produites chez 0 à 4,6% des participants. Il y a ainsi eu plus de cas de gonflement des ganglions chez les vaccinés, et quatre cas de paralysie faciale de Bell (une paralysie temporaire) ont été détectés dans le groupe vacciné, contre zéro dans le groupe placebo. Statistiquement, cela ne suffit pas à prouver un lien, le nombre de cas ne dépassant pas celui que l’on retrouve habituellement dans la population. La FDA recommande néanmoins une vigilance spécifique sur ce point.

Ces réactions sévères sont d’ailleurs moins fréquentes chez les personnes de plus de 55 ans (2,8%) que chez les jeunes (4,6%), dont le système immunitaire est moins réactif.

Les effets indésirables graves, nécessitant par exemple une hospitalisation, sont très rares dans l'ensemble de l'essai clinique (moins de 0,5%) et il y en a eu autant dans le groupe placebo que dans le groupe de personnes vaccinées, ce qui suggère que le vaccin n'est pas en cause. Ainsi il y a eu 8 cas d'appendicites chez les vaccinés, contre 4 dans le groupe placebo.

Enfin, les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé d'administrer le vaccin de Pfizer et BioNTech aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques", deux personnes ayant mal réagi aux premières injections.

Les inconnues

L’apparition d’effets secondaires graves reste donc à surveiller. Mais d’autres inconnues subsistent : on ne sait notamment toujours pas combien de temps le vaccin est efficace. Faudra-t-il recommencer une campagne de vaccination tous les trois mois ?

Ce vaccin empêche d’attraper le coronavirus et de le transmettre, ou simplement d’en développer les symptômes ? Selon le protocole de l’essai clinique, seules les personnes qui ont développé un symptôme de la maladie ont été testées. Il ne permet donc pas de détecter les cas asymptomatiques, pourtant contagieux.

Le vaccin AstraZeneca

Un vaccin moins efficace

De son côté, le vaccin développé par AstraZeneca et l’université britannique d’Oxford est devenu, ce mardi, le premier dont les résultats ont été validés pas une revue scientifique, The Lancet.

Les scientifiques de la revue, indépendants, confirment que ce vaccin est efficace à 70% en moyenne, comme annoncé par AstraZeneca le 23 novembre. Ces chiffres d'efficacité portent sur 11.636 volontaires au Royaume-Uni et au Brésil, dont la moitié a reçu le vaccin et l'autre moitié un placebo.

L’efficacité est calculée en regardant combien de gens attrapent le Covid-19 dans le groupe de volontaires vaccinés par rapport au groupe placebo. Sur 131 cas de covid détectés 14 jours après la seconde injection du vaccin, 30 venaient du groupe vacciné (qui comptait 5 807 volontaires) et 101 du groupe placebo (5 829), soit une efficacité de 70%. Cette efficacité n'est cependant qu'une moyenne, car deux différents protocoles ont été utilisés durant l’essai.

Une erreur fait apparaître un protocole plus efficace

En effet, à la suite d’une erreur, 1 367 volontaires britanniques ont d’abord reçu une demi-dose de vaccin, puis une dose complète un mois plus tard. Pour ces volontaires-là, l’efficacité est de 90%. En revanche, elle descend à 62% pour le reste des volontaires qui ont pourtant été davantage vaccinés, avec deux doses complètes à un mois d’écart. Quelques jours après l’annonce des premiers résultats, AstraZeneca a reconnu qu’il s’agissait d’une heureuse erreur dans l’administration des doses.

En outre, les volontaires qui ont reçu la demi-dose étaient tous âgés de moins de 55 ans, ce qui peut fausser les résultats. Tout cela a suscité des critiques qui ont poussé le laboratoire à annoncer le 26 novembre la tenue d’une "étude supplémentaire" pour vérifier ces résultats.

Un vaccin sûr lui aussi

Selon les données publiées par The Lancet, le vaccin d’AstraZeneca "est sûr". Sur le total de 23 754 volontaires qui ont participé à ces essais, seul un patient à qui ce vaccin a été administré a connu un "effet indésirable sérieux possiblement lié" à cette injection. Il s’agissait d’un cas de myélite transverse (une atteinte neurologique rare) qui avait motivé l’interruption temporaire de l’essai début septembre.

Deux autres cas d’effets indésirables sérieux ont été détectés : l’un chez un volontaire du groupe placebo et l’autre chez un volontaire dont on ne sait pas à quel groupe il appartenait. "Ces trois participants sont guéris ou en voie de l’être et continuent de faire partie de l’essai", selon ses responsables.