Coronavirus : que faire si j'ai des symptômes ou si je suis "une personne contact" ?

Quand se faire tester ? Est-il obligatoire de contacter son médecin traitant en cas de symptômes ? Combien de temps rester chez soi ? Autant de questions que vous pouvez être amenés à vous poser si vous présentez des symptômes du Covid-19 (fièvre, toux, maux de tête, perte de l'odorat et du goût etc.) ou que vous côtoyez une personne malade. Voici la marche à suivre.

Je présente des symptômes

Vous avez de la toux, de la fièvre et des maux de tête ? Commencez par prévenir votre entourage personnel, professionnel et isolez-vous, restez chez vous et évitez tout contact.

Selon votre état de santé, les démarches varient.

Vous avez des difficultés à respirer : appelez le SAMU (15) ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes.

: appelez le SAMU (15) ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes. Vous n'avez pas de difficultés à respirer : contactez votre médecin traitant afin qu'il vous prescrive un arrêt de travail et un test Covid-19.

► La liste des centres de dépistage est disponible ici.

Une fois le test effectué, isolez-vous jusqu’au résultat.

Le test est négatif : prenez contact avec votre médecin et respectez ses consignes. Il pourra vous être demandé de rester chez vous et de limiter les contacts jusqu'à la guérison complète.

: prenez contact avec votre médecin et respectez ses consignes. Il pourra vous être demandé de rester chez vous et de limiter les contacts jusqu'à la guérison complète. Le test est positif : isolez-vous soit à votre domicile, soit dans un lieu dédié désigné par votre médecin. L'ARS doit vous contacter pour établir une liste des personnes avec lesquelles vous avez été en contact et faire un point sur votre état de santé. Il est impératif de rester isolé jusqu'à ce que vous soyez complètement guéri.

Je suis un "cas contact"

Dans ce cas aussi la première règle à respecter est de s'isoler. Respectez strictement les gestes barrières et limitez tout contact afin d'éviter de transmettre à votre tour la maladie.

Vous vivez sous le même toit que la personne malade :

• Faites-vous tester immédiatement dans un laboratoire indiqué par l’Assurance Maladie ou sur le site santé.fr.

• Isolez-vous jusqu’au résultat du test. S'il est négatif, les autorités préconisent de refaire un test 7 jours après la guérison du malade. S’il est à nouveau négatif et que vous ne présentez aucun signe de la maladie, restez isolé encore 7 jours en allégeant les mesures d’isolement.

Vous ne vivez pas sous le même toit que la personne malade :

• Faites-vous tester 7 jours après votre dernier contact avec la personne malade. Il est inutile le faire avant car s’il est réalisé trop tôt le test peut être négatif même si vous êtes malade.

• Isolez-vous jusqu’au résultat du test. S'il est négatif, restez isolé jusqu’au 14e jour après votre dernier contact avec la personne malade en allégeant les mesures d’isolement.

J'ai encore des questions

Pour toute question relative à votre état de santé, contactez votre médecin traitant

Le numéro vert mis en place par le gouvernement est toujours actif 0 800 130 000 (appel gratuit).

► J’ai des symptômes du COVID-19, les infos résumées sur le site du ministère de la Santé ici

► Je suis une personne contact d’un cas de COVID-19, les infos résumées sur le site du ministère de la Santé ici