Coronavirus : que faire si vous aviez un rendez-vous médical prévu en Creuse ?

En pleine crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, que fait-il faire si vous aviez des rendez-vous médicaux prévus ces prochains jours en Creuse ? Suite au passage au stade 3 de la gestion de l'épidémie, les services de santé se réorganisent en Creuse.

Les interventions "non-urgentes" reportées

L'Agence régionale de santé (ARS) de Creuse a demandé à ce que "toutes les interventions chirurgicales non-importantes soient reportées" dès ce lundi, précise Isabelle Dumont qui représente l'organisme dans le département. L'idée c'est notamment de libérer les lits de réanimation, et de manière plus générale à se préparer à un afflux éventuel de patients. La décision a été prise pour éviter au maximum de se retrouver dans la même situation qu'en Italie, où les services d'urgence sont saturés, explique l'ARS. Les pathologies les plus graves, qui relèvent de l'urgence, elles, continuent bien sûr à être prises en compte.

Le généraliste plutôt que le SAMU

Si vous aviez un rendez-vous médical de prévu, et que vous avez un doute, appelez votre médecin (généraliste ou spécialiste) pour faire le point. Seul lui pourra vous donner des indications qui correspondent à votre cas particulier, indiquent les autorités sanitaires.

Par ailleurs, si vous pensez souffrir de symptômes bénins relatifs au Covid-19 (rhume, gorge qui démange etc.) vous êtes appelés à contacter votre médecin traitant, et pas le Samu, qui est surchargé. Le coup de téléphone au Samu ne s'impose que si vous ressentez des symptômes "graves", type détresse respiratoire.