Coronavirus : que faut-il manger pour améliorer ses défenses immunitaires ?

Dans "La vie en bleu" ce lundi matin, le docteur Dominique Bourgoin, pneumologue et nutritionniste à Montpellier répond aux questions des auditeurs de France Bleu Hérault.

Que doit-on manger pour lutter contre le coronavirus ?

Il ne faut pas compter sur l’alimentation pour faire des miracles mais cela permet de renforcer ses défenses humanitaires, par les temps qui courent ce n’est pas superflu.

Certaines vitamines augmentent l’efficacité de nos défenses comme la vitamine A qui augmente la production de globule blanc qu’on trouve dans le jaune d’œuf, le beurre et les produits laitiers. La vitamine C aussi qui stimule la phagocytose la capacité de nos cellules de dévorer les pathogènes. Le cassis est le fruit qui est le plus efficace mais ce n’est pas la saison. Y a aussi des légumes riches en vitamine C comme le poireau, et aussi le radis noir qui sont des légumes de saison. Et il y a le zinc, qu’on trouve dans le foie, les huîtres ou le bœuf. Il y a aussi le germe de blé, saupoudrez vos salades ou vos potages de vitamine C.

Qu'est ce que le microbiote ?

Il y a un organe très important chez nous dans notre intestin, c’est notre microbiote, responsable de 80 % de nos défenses immunitaires, c’est notre ami.

Ce sont des bactéries qui sont dans notre intestin et qui nous protègent, elles représentent 2 kilos du poids de notre corps, mais il faut leur donner de l’engrais, des probiotiques qu’on trouve l’ail, l’artichaut les asperges, l’oignon, la chicorée, le poireau, les légumineuses, la banane, l’ananas, l’orge l’avoine, le lin, le seigle, les topinambours, les panais, les amendes, les pistaches, les noix. Il faut y penser ! Il y a à l’intérieur des fibres qu’on ne digère pas que les bactéries vont consommer pour se développer.

Les oligoéléments sont-ils utiles ?

Ils sont en effet prescrits dans ce genre de situation, cela ne peut que vous aider.

Peut-on ouvrir ses fenêtres pour aérer ?

Oui bien sûr, il faut le faire ! Vous pouvez aussi sortir, profitez du beau temps mais pas en groupe ! Restez au moins à un mètre des autres, c’est ce qui fera la différence dans les jours qui viennent. Si tout le monde respecte cette distanciation.

Peut-on aller promener son chien ?

Oui, le virus ne se transmet pas par les animaux, il faut donc le sortir dans la campagne ou dans la rue mais en restant à distance des autres.

Avec quoi se nettoyer les mains à l’extérieur de chez soi quand on ne trouve plus de gel hydro alcoolique ? l’eau de javel ?

Il y a des tas de recettes sur internet avec des huiles essentielles, je ne sais pas si ça fonctionne. L’eau de javel, c’est un peu trop agressif pour les mains, pour nettoyer les surfaces c’est bien mais pas sur la peau. Mais il y a le Dakin en pharmacie qui est un équivalent, mais avec prudence, sinon la Biseptine qu’on utilise pour désinfecter les plaies.

Le virus est sensible au savon, il faut donc se laver les mains avec attention, il faut avoir le temps de chanter deux fois happy birthday to you, une bonne minute avec une brosse à ongle et ne pas oublier les pouces.

Les produits que nous achetons en vrac comme les fruits et légumes peuvent-ils être contaminés ?

Il faut les passer sous l’eau et éventuellement les brosser pour le radis noir. Mais il n’y a pas connaissance de contamination par les légumes.

Pourquoi voit-on autant de fausses informations circuler en ce moment sur la manière de se protéger du virus ?

Tout ce qu’on voit circuler, ça rassure les gens, car ce qui lève l’angoisse c’est d’être dans l’action, car le plus dur c’est de rester passif.

La meilleure méthode pour protéger les gens, c’est d’éviter de se fréquenter, même en famille, on reste chez soi pour laisser passer la contamination. C’est un nouveau microbe émergent qu’on ne connait pas trop encore donc il faut rester prudent.

J’ai eu une pneumopathie il y a 4 ans, est ce qu’en temps qu’infirmière à la retraite je peux me porter volontaire pour aider les équipes médicales actuelles ?

Non il n’y a pas de soucis, une pneumopathie, c’est très banal, s’il n’y a pas d’autres pathologies respiratoires.

Est-ce que consommer des fruits rouges congelés est une bonne manière de renforcer ses défenses immunitaires ?

La congélation diminue la teneur en vitamine des fruits, mais il vaut mieux des fruits congelés que des fruits frais que vous gardez dans votre réfrigérateur depuis une semaine, qui auront perdu toutes ses vitamines. Oui allez vers les fruits rouges congelés, c’est une très bonne ressource en probiotiques.

Est-ce que consommer des yaourts est-ce suffisant ou faut-il acheter des yaourts particuliers ?

Tous les yaourts contiennent des ferments et donc des probiotiques. Le kéfir ou la choucroute ou les cornichons sont aussi de bonnes sources de probiotiques.

Dois-je interrompre mon traitement à partir de cortisone ?

Surtout ne changez rien à votre traitement de fond mais ne sortez pas de chez vous. C’est le maître mot. C’est difficile de rester isolé, mais avec internet on garde le lien. Faites de ce que vous n’avez pas le temps de faire d’habitude. Moi par exemple, j’ai interrompu mes consultations, je profite à fond de mon jardin, je lis, je profite du soleil qui nous donne de la vitamine D. Même s’il faut attendre début avril pour que le soleil soit vraiment efficace pour la vitamine D.

Pourquoi déconseille t-on les traitements anti inflammatoires ?

Quand vous avez un microbe qui rentre dans votre organisme, dans n’importe quelle infection, il se crée une infection qui est douloureuse mais l’organisme fait son boulot, l’inflammation est là pour empêcher l’intrus d’avancer et de se propager. Si pour prenez un anti inflammatoire, cela soulage la douleur, mais vous enlevez les barrières et l’intrus vous envahi plein pot. On ne peut pas arrêter tous les traitements, mais dans ces conditions il faut plus que jamais rester chez soi.

Je consomme du miel avec une cuillère en acier, il parait que le miel perd ses propriétés et qu’il faut mieux utiliser une cuillère en acier ?

Oui il faut en effet faire confiance à nos apiculteurs. Si vous voulez démultiplier l’effet du miel, il faut mieux utiliser une cuillère en bois. Mais attention c’est du sucre et l’excès de sucre diminue nos défenses immunitaires. Une cuillère à soupe de miel par jour dans une infusion c’est le cocktail idéal avec du gingembre.

Faut-il faire de l’activité physique ?

Oui bien sûr, cela permet de diminuer le stress, et le stress diminue nos défenses immunitaires. Pour se déstresser, il faut faire ce qu’on aime.

On peut aussi faire de la cohérence cardiaque, en s’isolant pendant 5 à 10mn, on respire suivant un rythme particuliers, j’inspire en comptant par 5 et j’expire en comptant jusqu’à 5. C’est excellent pour la santé. On peut même en faire un jeu avec les enfants. C’est aussi le moment de sensibiliser les enfants à bien manger, les bons gestes pour se protéger.