Coronavirus : que sont devenues les cagnottes lancées pour les soignants de Drôme et d'Ardèche ?

Plusieurs cagnottes avaient été lancées en ligne au début de l'épidémie de coronavirus pour soutenir les personnes soignants des hôpitaux de Drôme et d'Ardèche. La plupart sont arrivées à terme, et ont permis de récolter plusieurs centaines voire milliers d'euros.

Que deviennent les cagnottes lancées au profit des soignants au début de l'épidémie ? En France, plus de 4.300 cagnottes ont été lancées sur la plateforme Leetchi pour soutenir les personnels soignants, dont une petite dizaine directement créées au profit des hôpitaux de Drôme ou d'Ardèche. Aujourd'hui, la période de récolte des dons touche à son terme et ces cagnottes ont permis, en tout, de récolter près de 10.000 euros.

Celle qui atteint la somme la plus importante est celle lancée directement par l'hôpital de Montélimar : elle a permis de recueillir 4.000 euros. Et les dons continuent d'arriver par chèque ou par virement, nous indique la direction, qui n'a pas encore étudié la destination exacte de ces fonds.

La cagnotte "Tous ensemble avec le personnel du Centre Hospitalier de Valence" a quant à elle atteint 1.515 euros en une quarantaine de jours. La somme doit être versée dans les jours qui viennent à l'amicale de l'hôpital. En Ardèche, le milieu du football s'était mobilisé en lançant des cagnottes. L'US Davézieux a ainsi récolté un peu plus de 1.900 euros au profit les soignants d'Annonay. La cagnotte mise en ligne par des supporters ardéchois de l'AS St Etienne, la section 82 Basse-Ardèche, a atteint 800 euros. Cette somme a été remise par chèque le jeudi 21 mai au personnel du service Covid de l'hôpital d'Aubenas. Et une cagnotte lancée "pour venir en aide aux soignants de l'Ardèche" a également récolté 440 euros.

Des sommes qui restent symboliques

Reste maintenant à savoir comment les soignants utiliseront cette somme. Les directions des hôpitaux, pour la plupart, disent avoir reçu des centaines de dons de toutes sortes mais n'avoir pas encore eu le temps de les traiter. Et ces sommes récoltées sont symboliques quand elles sont rapportées au nombre de soignants drômois et ardéchois, quand on sait qu'ill y a plus de 2.500 salariés pour le seul hôpital de Valence.

Par ailleurs, a plateforme Leetchi, qui a hébergé ces cagnottes en ligne, nous assure qu'elle ne prélève aucune commission sur les cagnottes qui sont certifiées comme étant à destinations des personnes soignants, des hôpitaux ou de la recherche contre le coronavirus.