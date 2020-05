Coronavirus : que sont devenus les malades transférés en Bretagne ?

Pendant l'épidémie de Covid 19, 84 patients qui ont été accueillis dans les service de réanimation de la région Bretagne. L'objectif étant de désengorger les hôpitaux de l'Est de la France. Ce 22 mai, l’Agence Régionale de Santé fait le point sur la situation de ces malades.

Retour sur cette opération

Le 25 mars, six patients de la région Grand-Est "ont été transférés par avion militaire vers le CHU de Brest et le Centre Hospitalier de Quimper". Le 1er avril, c'est cette fois deux trains sanitaires, avec 36 patients franciliens qui arrive au Centre Hospitalier de Saint-Brieuc, à l’Hôpital d’Instruction des Armées à Brest ainsi qu’aux CHU de Rennes et Brest.

Une opération qui sera réitérée le 5 avril, avec le nouveau transfert de 42 patients, en provenance de la région Ile-de-France, vers les Centres Hospitaliers de Vannes, Lorient, Quimper, St-Malo, Morlaix, l’hôpital d’Instruction des Armées à Brest, et les CHU de Brest et Rennes.

LIRE AUSSI : Coronavirus : un TGV médicalisé en provenance de Paris s'arrête à 13h41 à Saint-Brieuc ce mercredi

Que sont-ils devenus ?

Près d’un mois et demi plus tard, "57 patients dont l’état de santé s’est amélioré, ont d’ores et déjà pu regagner leurs régions d’origine", indique l'ARS. Parmi eux, 40 ont regagné leur domicile et 17 patients restent hospitalisés.

Parmi les patients qui sont toujours hospitalisés en Bretagne : neuf sont pris en charge en réanimation, 12 en hospitalisation conventionnelle ou en soins de suite et de réadaptation. En revanche, six décès sont à déplorer.