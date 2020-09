Coronavirus : quel délai en Vaucluse si on veut se faire dépister à la covid 19 ?

Aujourd'hui en France un million de test sont réalisés par semaine. Une inflation qui donne des soucis aux biologistes, déjà saturés par la demande, comme en attestent les files d'attente qui s’allongent devant certains laboratoires. Plus de 9 millions de prélèvements ont déjà été réalisés depuis le début de l'épidémie, selon la Direction générale de la santé.

Rappelons que désormais les tests PCR sont totalement pris en charge par l'assurance maladie et ne nécessitent pas de prescription d'un médecin.

Les rendez-vous se prennent généralement en ligne dans les laboratoires de biologie

A la question peut-on se faire dépister dans la journée, la réponse est non sauf si vous êtes hospitalisé ou à présenter des symptômes très prononcés et être admis en urgence. Pour fixer un rendez-vous en laboratoire autour d’Avignon il faut compter une petite semaine, deux à trois jours ailleurs en Vaucluse. Pour l’instant les hôpitaux du département réservent les tests à leurs patients et à leur personnel. Le plus simple est d’aller sur le site nationale Santé.fr, ensuite cliquer sur # DépistageCovid , se géolocaliser et obtenir ainsi la liste des points réels de dépistages , laboratoires et éventuellement hôpitaux, avec leurs coordonnés pour les appeler et suivre les préconisations. Les laboratoires renvoient sur leurs sites pour des prises de rendez-vous en ligne, rien ne se fait au téléphone.