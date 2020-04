Coronavirus : quel dispositif pour les accouchements en Poitou-Charentes ?

Le coronavirus est sûrement une source de stress supplémentaire pour les femmes sur le point d'accoucher. Mais les maternités de Poitou-Charentes ont mis en place des protocoles pour que les séjours se passent le mieux possible.

Deux circuits pour les futures mamans

Dans certaines maternités, les femmes enceintes sont contrôlées dès leur arrivée : prise de température, questionnaire pour savoir si elles présentent des symptômes de Covid-19... Si c'est le cas, elles sont orientées vers des salles de travail préparées à part, et l'ensemble des soignants s'équipent avec tout le matériel obligatoire, c'est-à-dire blouse, surblouse, masque FFP2 notamment. Une salle pour l'accouchement et une salle pour les césariennes sont également prévues spécifiquement pour les femmes présentant des symptômes. C'est le cas notamment à la maternité de Saintes et de Niort.

Si les femmes enceintes ne présentent pas de symptômes, elles sont prises en charge comme à l'accoutumée. Par ailleurs, les consultations non urgentes de gynécologie ont été annulées ou remplacées par de la téléconsultation, pour limiter le nombre de personnes dans les bâtiments.

Les conjoints admis en salle d'accouchement

Pour l'accouchement, les consignes nationales préconisent d'éviter la présence du conjoint. Mais le Poitou-Charentes étant relativement épargné par l'épidémie, la plupart des maternités ont décidé d'être plus permissives et d'autoriser le deuxième parent à être présent, au moment de l'accouchement, et pendant les deux heures qui suivent. Il doit ensuite repartir, et les visites ne sont plus autorisées. Cette situation a évolué au fil des informations et de l'avancée de l'épidémie. "Il s'agit de toujours s'adapter. La situation actuelle n'est pas celle d'il y a trois semaines, où les papas pouvaient venir voir la mère et le bébé." explique le docteur Moreau-Pontallier, pédiatre à l'hôpital de Cognac.

Les médecins tiennent à rappeler que, malgré les mesures de confinement, si votre nourrisson est malade (vomissements, diarrhée...), vous pouvez vous rendre à l'hôpital.