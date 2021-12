Coronavirus : quel test, pour qui et quand ? Les réponses d'un pharmacien manceau

Les "tests" Covid sont dans toutes les conversations en cette fin d'année. Ce terme recouvre en fait plusieurs choses bien distinctes, des tests rapides qu'on fait soi-même à jusqu'à ceux qui prennent plusieurs heures et nécessitent un équipement lourd mais fournissent un résultat plus précis. Stanislas Sevaux, pharmacien au Mans (pharmacie Lafayette Chasse Royale, récapitule pour France Bleu Maine les différents cas de figure.

Les autotests

Ils sont surtout "_destinés aux personnes sans symptômes_, avant une réunion de famille, pour vérifier qu'on n'a pas le Covid sans symptôme, ce qui peut arriver". Après des soucis d'approvisionnement dans environ la moitié des pharmacies, les boîtes d'autotests sont en principe largement disponible en officine.

L'autotest peut être réalisé de façon "supervisée" en pharmacie, il est alors remboursé pour les personnes vaccinées. Un autotest positif doit toujours être confirmé par un test PCR.

Les tests antigéniques

Ils sont pratiqués uniquement par des professionnels, dans certaines pharmacies. Ils donnent un résultat rapide, sous 15 à 30 minutes, tout en étant "plus fiables que les autotests". Ils sont réalisés avec le même type d'écouvillon que les tests PCR, permettant d'aller beaucoup plus profond dans la narine que pour un autotest. Les tests antigéniques sont recommandés, comme les PCR, en cas de symptômes et pour les cas contact.

Les tests PCR

Pratiqués en pharmacie ou en laboratoire, ces tests permettent de confirmer le résultat d'un test plus rapide. C'est le seul type de test qui recherche le virus lui-même et pas les anticorps. Ils peuvent être complétés par un "criblage", une étape supplémentaire de recherche des mutations qui permet d'identifier les variants du coronavirus.