Coronavirus : quelles règles pour les voyageurs qui souhaitent venir en France cet été ?

A partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts mais selon certaines modalités qui diffèrent d'un pays à l'autre. Ainsi, les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France sans test PCR , a annoncé le gouvernement ce vendredi 4 juin, alors qu'une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non. Les pays ont été répartis dans trois listes, de trois couleurs différentes, en fonction de leur situation sanitaire et de la vaccination.

"En 2021, les vacances, c'est en France", a lancé Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans le Lot mercredi mais pour les étrangers qui souhaitent suivre ce vœu, il y a certaines règles à respecter.

Pays classés "verts"

Pour les pays classés "verts", aucun motif impérieux n'est exigé et un test PCR ou antigénique de moins de 72h est demandé aux seules personnes non vaccinées. Les vaccinés sont ceux qui ont effectué une vaccination complète depuis au moins 14 jours à la date du voyage (et quatre semaines pour le vaccin Johnson & Johnson).

Cela concerne :

Espace européen

Australie

Corée du Sud

Israël

Japon

Liban

Nouvelle-Zélande

Singapour

Pays classés "orange"

Pour les pays classés "orange, un test PCR ou antigénique est exigé si le voyageur est vacciné, sinon il lui faut un motif impérieux, un test négatif et il sera en auto-isolement de 7 jours.

Cela concerne la majorité des pays et notamment les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Les pays ont été classés en trois couleurs. - Capture d'écran du dossier du gouvernement.

Pays classés "rouge"

Pour les pays classés "rouge", un motif impérieux est nécessaire pour venir en France, des tests PCR ou antigéniques sont exigés que l'on soit vacciné ou non, et une quarantaine de 7 à 10 jours est imposée à l'arrivée sur le sol français.

Cela concerne :

Afrique du Sud

Argentine

Bahreïn

Bangladesh

Bolivie

Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica

Inde

Népal

Pakistan

Sri Lanka

Suriname

Turquie

Uruguay

Voyage en provenance et à destination de l'Outre-mer

Par ailleurs, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a annoncé sur franceinfo que cet été "on pourra partir en vacances aux Antilles, à la Réunion ou à Mayotte". Il est cependant "un peu plus réservé pour la Guyane" où la situation sanitaire liée au Covid-19 reste plus tendue. Sur le plan sanitaire, "les choses vont mieux" pour tous les territoires d'Outre-mer hormis la Guyane, "suffisamment mieux pour nous permettre le 9 juin de lever les motifs impérieux quand ce n'est pas déjà le cas, et de permettre aux personnes vaccinées d'accéder à ces territoires sans mesures d'isolement", précise Sébastien Lecornu.

En revanche, pour les personnes non vaccinées, "il faudra toujours avoir ces moments d'isolement". Il y aura également "une vigilance sur les tests PCR à cause des variants", ajoute le ministre.