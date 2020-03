Coronavirus : quelles personnes sont les plus vulnérables au virus ?

Le Covid 19 touche maintenant toutes les régions de France. Le coronavirus a déjà provoqué six décès. Malgré les recommandations d'hygiène des autorités, le virus continue de se propager et de faire des victimes. Et certaines sont plus touchées que les autres par le Covid 19.

Sur les six malades décédés en France, trois avaient plus de 80 ans et l'un plus de 70 ans.

Désormais toutes les régions de France sont touchées par le Covid 19. Le coronavirus a déjà provoqué six décès et depuis fin janvier, il a contaminé 377 personnes. Les autorités de santé multiplient les messages d'hygiène pour éviter d'être infecté. Comme se laver les mains très régulièrement ou éternuer dans son coude. Malgré cela, le virus continue de se propager et de faire des victimes. Mais on le sait maintenant, tout le monde n'est pas touché de la même façon par le Covid 19.

Les personnes âgées et les malades sont les plus vulnérables

Les personnes les plus vulnérables face au virus sont d'abord les personnes âgées. Les deux études scientifiques les plus récentes - l'une chinoise et l'autre japonaise - montrent que le taux de mortalité augmente nettement avec l'âge. Il est de 8% après 70 ans. Et il double quasiment, 15%, passé 80 ans. La faute aux défenses immunitaires qui diminuent avec l'âge. Et aux maladies graves et chroniques plus fréquentes chez les personnes âgées.

Autre catégorie à risque : les personnes qui souffrent déjà de maladies lourdes type cancer, sida, déficience respiratoire ou encore diabète et hyper tension.

La cigarette facteur de risque avéré

D'après certains experts, les hommes seraient aussi plus touchés que les femmes. Ils représentent presque les deux-tiers des décès. Mais cette différence pourrait être du à la cigarette : dans certains pays, les fumeurs sont surtout des hommes.

Et la cigarette est un facteur de risque avéré. 12% des malades fumeurs ont succombé au virus ou sont passés en réanimation contre seulement 5% des non fumeurs.

A l'inverse, les moins touchés par le Covid 19 sont les enfants. Une surprise pour les experts. L'une de hypothèses est qu'à force d'attraper d'autres coronavirus tout l'hiver, leurs défenses sont plus robustes que celles des adultes.