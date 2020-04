Coronavirus : quelques visites désormais possibles dans les Ehpad du Bas-Rhin

Examinées au cas par cas selon les établissements, et dans des conditions de sécurité strictes, des visites très ponctuelles sont à nouveau possibles dans les Ehpad du Bas-Rhin.

Le président du conseil départemental du Bas-Rhin l'a annoncé samedi 18 avril sur son compte Twitter : "Dès ce samedi, vous pouvez revoir vos proches dans les Ehpad, sous conditions. Nous avons pris cette décision, en concertation avec l'ARS et la préfecture". Joint par France Bleu Alsace, Frédéric Bierry précise que chaque demande de visite sera examinée au cas par cas par le directeur d'établissement, et devra respecter des consignes de sécurité strictes, le port d'un masque et la présence d'une paroi vitrée.

Des autorisations accordées sous conditions

"Il ne s'agit pas d'ouvrir en grand les portes des Ehpad", explique Frédéric Bierry, mais de délivrer quelques autorisations ponctuelles, qui tiendront compte de la réalité de l'établissement visité et de sa situation au regard des cas de Covid-19. "Il s'agit de répondre à la souffrance des personnes âgées qui vivent difficilement le fait de ne pas voir leur famille. Mais je précise que les visiteurs ne pourront pas prendre leurs proches dans leurs bras. On aimerait tous le faire dans ces temps difficiles, mais ce ne sera pas possible", souligne encore le président du conseil départemental du Bas-Rhin.

Selon Frédéric Bierry, 94 Ehpad sur les 138 que compte le Bas-Rhin sont touchés par des cas de coronavirus. La pandémie y a causé 318 décès.