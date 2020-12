Coronavirus : qui est Alain Fischer, le "Monsieur Vaccin" du gouvernement ?

"La vaccination représente un espoir énorme pour arriver progressivement à contrôler cette pandémie." Alors que le Premier ministre et son gouvernement ont présenté ce jeudi soir la stratégie vaccinale de la France face au coronavirus, Alain Fischer, professeur d'immunologie, a été chargé de coordonner la stratégie vaccinale menée dans les mois à venir. Alain Fischer qui est intervenu à la tribune de la conférence en insistant en préambule sur la "notion de prudence à conserver tout au long de la stratégie vaccinale". Cependant, le "Monsieur Vaccin" du gouvernement a également affirmé : "Les nouvelles sont encourageantes et nous ont même surpris par la qualité des résultats."

Membre du comité scientifique "Vaccin Covid-19"

Âgé de 71 ans, Alain Fischer a notamment dirigé l'unité d'immunologie et d'hématologie pédiatriques à l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris pendant seize ans. Il est membre du "Comité Vaccin Covid-19", comité scientifique mis en place par la cellule interministérielle chargée de la lutte contre le virus. Alain Fischer est également professeur honoraire au Collège de France, titulaire de chaire de médecine expérimentale. C'est en sa qualité de scientifique qu'il s'est présenté ce jeudi soir. "Nous ne disposons que de communiqués de presse des industriels et nous attendons avec impatience des publications scientifiques" a-t-il précisé en évoquant les vaccins sur lesquels les essais sont les plus avancés actuellement (Moderna et Pfizer/BioNTech). "Le recul que nous avons sur la sécurité et l’efficacité de ces vaccins ne dépasse pas deux à trois mois". Autrement dit, "les données ne sont pas encore complètes pour savoir jusqu’à quel point ces vaccins sont efficaces."

La confiance ne peut pas être une injonction verticale - Alain Fischer

Le professeur d'immunologie pédiatrique a également martelé l'importance de la transparence et de la confiance à établir. "Il ne faudrait pas trop craindre, du fait de l’accélération incroyable de la recherche et l’innovation industrielle, que les vaccins soient mis à disposition et qu’on vaccine les personnes sans que toutes les mesures de sécurité aient été prises." Pour lui, la confiance "ne peut pas être une injonction verticale des autorités, elle implique l'ensemble des acteurs qui doivent être convaincus - et en premier lieu les professionnels de santé qui doivent être eux-mêmes convaincus d'une transparence complète". Le scientifique en appelle aux universitaires "spécialistes de l'hésitation vaccinale susceptibles d'apporter leurs connaissances sur la meilleure façon de communiquer" sur la stratégie vaccinale.

La stratégie vaccinale, coordonnée par l'immunologue, "sera présentée au Parlement" au cours du mois de décembre, a indiqué Jean Castex qui s'"engage à ce que toute la transparence, toute la pédagogie soient faites sur les décisions que nous prendrons".