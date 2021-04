Coronavirus : qui peut se faire vacciner au vaccinodrome de Grenoble ?

Ce n'est pas toujours simple de comprendre qui est éligible à la vaccination et à quel endroit. Les centres de vaccination comme Alpexpo sont ouverts aux plus de 70 ans, aux personnels de santé, aux femmes enceintes et aux personnes de plus de 50 ans présentant un risque particulier.

Est-ce que je peux me faire vacciner au vaccinodrome Alpexpo de Grenoble ? Beaucoup de personnes se posent cette question, à quel âge avec ou sans comorbidité? Le centre de vaccination d'Alpexpo est actuellement ouvert à la vaccination pour les personnes de plus de 70 ans, aux personnels de santé, aux femmes enceintes et aux personnes de plus de 50 ans présentant un risque particulier avec un justificatif de son médecin.

Septuagénaires, quinquagénaires avec comorbidité, femmes enceintes et personnels soignants

La vaccination est désormais ouverte aux plus de 55 ans sans comorbidité, mais uniquement chez son médecin ou son pharmacien. De nombreuses personnes se présentent au vaccinodrome pensant pouvoir être vaccinées, mais ce n'est pas toujours possible. "J'étais ce matin au vaccinodrome, il y a des personnes de plus de 55 ans, sans comorbidités, qui se présentent. Dans ce cas, ils ne peuvent aller qu'en ville, chez leur médecin ou en pharmacie", explique Sébastien Vial, directeur général adjoint du CHU de Grenoble. En effet, les plus de 55 ans ne souffrant pas de comorbidité "_sont éligibles à la vaccination Astrazeneca et cette vaccination n'est pas délivrée au vaccinodrome d'Alpexpo_".

"On comprends que ce n'est pas forcement clair pour le grand public, on est confrontés à des personnes qui ont mal compris les indications on essaie donc de les réorienter ou d'attendre que les critères de vaccination s'élargissent", ajoute Sébastien Vial.Le vaccinodrome grenoblois ne fera qu'une vaccination au Pfizer et au Moderna à partir de ce samedi 17 avril.

Objectif, vacciner 3.000 personnes par jour

Actuellement 1.000 personnes peuvent être vaccinées par jour à l'Alpexpo de Grenoble. L'objectif à terme, c'est d'atteindre 3.000 vaccinés chaque jour. Dès ce jeudi 15 avril Alpexpo va augmenter le nombre de personnes vaccinées.

Sébastien Vial le directeur général adjoint du CHU de Grenoble salue un "bilan positif" : "Les trois premiers jours, on s'était fixé de faire 1.000 vaccinations par jour. On tient ce rythme là, on va probablement augmenter avec 1.300 rendez-vous". Sébastien Vial assure que le vaccinodrome de Grenoble "est en capacité de monter encore en charge, on sait que la vaccination pour le grand public va progressivement s'élargir". "La tranche d'âge 60 à 69 ans va bientôt être éligible et donc on se prépare à Alpexpo à répondre à ce besoin de vaccination", ajoute le directeur général adjoint du CHU. À partir de ce vendredi 16 avril, ces centres de vaccination seront ouverts au plus de 60 ans, sans autre condition que l'âge.