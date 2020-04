Coronavirus : qui sont les 18 millions de personnes qui devront rester confinées après le 11 mai ?

Lors de son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a invité les personnes âgées et les plus fragiles à rester confinées au-delà du 11 mai. Le président du conseil scientifique a estimé que 18 millions de personnes devront rester chez elles après cette date. On vous explique qui est concerné.