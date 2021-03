Coronavirus : qui sont les vaccinateurs et vaccinatrices d'Auxerre Expo ?

Ce vendredi et ce samedi Auxerre Expo s'est de nouveau transformé en centre éphémère de vaccination. Un millier de doses de Pfizer ont été administrées grâce à cinq chaînes de vaccination et autant de binôme médecin-infirmier. Rencontre avec l'un d'eux.

Un médecin pédiatre à la retraite, une infirmière puéricultrice

Marianne Allard a 64 ans, les cheveux courts, un peu grisonnants, mais le geste encore bien assuré. Pédiatre pendant 32 ans et désormais à la retraite, elle n'a pas hésité une seconde à enfiler sa blouse : " Quand on est pédiatre on a vacciné toute sa vie, parce que c'est quand même une bonne partie de notre activité. C'est aussi cette compétence, entre guillemets, de médecin vaccinateur, qui fait qu'on a envie d'aller aider."

Son binôme lui ressemble, en plus jeune. Virginie Salmon est puéricultrice à l'hôpital. Aujourd'hui elle porte sa tenue de sapeur pompier volontaire. " Moi, je suis infirmière de formation. Les intramusculaire, les injections de toutes sortes qui plus est sur les enfants, ce n'est plus un secret pour moi depuis 2003 que je suis diplômée". Elle ne s'en cache pas, la piqûre c'est sa passion "j'adore ça!" plaisante-t-elle.

Des retrouvailles inattendues

Si le binôme marche bien, c'est d'abord parce que toutes deux croient que la vaccination est notre meilleure arme. Ensuite parce qu'elles ont déjà travaillé ensemble. " Avec Madame Allard on a travaillé en pédiatrie et fait des consultations. C'est rigolo de se retrouver ici sans le savoir" confie Virginie. Pour piquer et gérer l'administratif, ça va beaucoup plus vite car la confiance est déjà là au sien du duo.

Marianne Allard et Virginie Salmon avaient déjà travaillé ensemble par le passé, l'opération de vaccination a finalement offert des retrouvailles inattendues entre les deux femmes. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Piquer : un geste symbolique

" On alterne. On a l'une et l'autre envie de vacciner, de faire le geste vaccinal. C'est sûrement symbolique, oui, c'est l'idée de donner la protection." explique Marianne Allard tandis que Virginie y voit aussi un espoir : "Si ça pouvait permettre à tout le monde de retrouver une vie normale. Il y a plein d'épidémies qui ont été éradiquées par la vaccination, en France comme dans le monde entier. Le coronavirus ça doit faire pareil."

Une croyance au cœur de leur engagement, avec l'espoir de retrouver bientôt notre vie d'avant.

Les chiffres de la vaccination dans l'Yonne

11,2% de la population est vaccinée

50% des personnes de plus de 75 ans ont reçu une première dose

4,3% des personnes de plus de 75 ans ont reçu deux doses

50% des soignants du départements sont vaccinés

Au total ce vendredi et ce samedi 1000 doses de vaccin pfizer ont été administrées à Auxerre Expo. Une nouvelle opération avec 2000 doses du même vaccin est prévue de mercredi à samedi prochain, toujours à Auxerre Expo. Il faut être inscrit sur Doctolib.