Coronavirus : Radio France enclenche son plan de continuité d'activité

Les grilles de France Bleu sont aménagées pour donner la priorité à l’information, aux services et à la parole du public.

Radio France a décidé d'enclencher son plan de continuité d'activité et va, dans ce cadre, donner la priorité à l'information, a annoncé la dirigeante du groupe public Sibyle Veil.

Comme tous les Français, nous sommes appelés à nous déplacer le moins possible et à réduire nos interactions : pour se protéger, pour protéger nos proches et pour contribuer nous aussi à endiguer la progression de l’épidémie.

Priorité à l'information

"Nous devons dans le même temps préserver notre capacité à informer et à créer du lien entre les Français dans cette crise, aussi longtemps qu’elle durera. C’est une mission essentielle à la Nation, encore plus dans un moment d’incertitudes, d’angoisses légitimes et d’isolement pour beaucoup de Français" ajoute Sibyle Veil. Il s'agit d'un plan exceptionnel dans l'histoire de Radio France avec des conséquences importantes sur le fonctionnement de ses antennes.

Les grilles de France Inter, franceinfo et France Bleu sont aménagées pour donner la priorité à l’information, aux services et à la parole du public

Aucun invité n’est reçu en plateau dans les locaux de Radio France

Les chaînes musicales adaptent leurs programmes pour proposer un flux musical à leurs auditeurs

Concrètement cela signifie que les auditeurs doivent s'attendre à des perturbations notables sur les antennes du groupe dans les jours et les semaines qui viennent, avec pour principe que la priorité sera donnée aux émissions d'information sur France Inter, franceinfo et France Bleu.

Principe général de maintien à domicile des salariés

Tous les employés qui le peuvent sont invités à télétravailler

Ceux qui seront confinés sans pouvoir le faire verront leur rémunération «préservée»

Les déplacements professionnels à l’étranger sont suspendus

Les déplacements professionnels sur le territoire doivent être limités à leur strict nécessaire dans la seule mesure où ils permettent à Radio France d’exercer sa mission d’information aux publics

La Maison de la radio et tous les sites de Radio France à Paris et en régions sont fermés au public

L’ensemble de ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des décisions des autorités sanitaires. L’équipe de direction de Radio France et la cellule de crise sont mobilisées en continu.