Coronavirus : léger ralentissement de la progression de l'épidémie en Ile-de-France

Anne-Claude Crémieux, professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris et Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, confirment ce lundi sur franceinfo et France Inter le ralentissement, en Ile-de-France, de la progression de l'épidémie déjà annoncé dimanche par Olivier Véran.

"On a vu une diminution du nombre d'entrées quotidiennes en réanimation et aussi dans les services de médecine interne", a indiqué l'infectiologue Anne-Claude Crémieux sur France Info ce lundi. Mais, selon elle, "il faut rester prudent parce que nous avions déjà constaté fin septembre une petite embellie qui ne s'était pas confirmée".

Même prudence du côté de Martin Hirsch sur France Inter ce lundi. "Il y a une amorce de fléchissement" pour la région Ile-de-France, a concédé le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Dans notre région, il y a huit jours, "on voyait, en moyenne, 110 entrées en réanimation et 500 hospitalisations par jour. Ces quatre derniers jours, on voit plutôt 80 entrées en réanimation, 400 hospitalisations par jour", a comparé Martin Hirsch.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait déjà évoqué ce dimanche sur France Inter "un frémissement... un ralentissement de la progression de l’épidémie" de coronavirus.

Il ne faut pas se réjouir trop vite et rester prudent

Si la diminution du nombre d'entrées quotidiennes en réanimation et dans les services de médecine interne sont un indicateur qui fait très encourageant, néanmoins il faut rester prudent, affirment les deux spécialistes. "Ce qui ne baisse pas, indique Anne-Claude Crémieux, c'est le nombre de personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées en réanimation ou en médecine, puisqu’effectivement, les entrées restent supérieures aux sorties, ce qui explique les difficultés rencontrées par des services de réanimation".

Ce ralentissement est-il le résultat du confinement ou du couvre-feu ?

Difficile à dire pour l'instant. "Le premier indicateur qui montre un effet de ces mesures barrières collectives, c'est le nombre d'entrées, le nombre d'hospitalisations quotidiennes et lors du premier confinement, ce nombre avait commencé à baisser environ onze à quatorze jours après le début du confinement. Aujourd'hui, _la baisse a été constatée depuis trois, quatre jours_, ce qui veut dire qu’elle a été constatée à partir du 6e jour après le confinement et au dix-neuvième jour après le couvre-feu. Donc, il est aujourd'hui difficile de savoir quelles sont les mesures qui ont eu cet impact. C'est peut-être les deux", analyse Anne-Claude Crémieux.

Selon l'infectiologue, un décryptage serait intéressant car il permettrait de savoir "quelles sont parmi les mesures qui ont été prises, celles qu'il faut garder pour éviter un rebond".

Quand et comment déconfiner ?

Pourra-t-on déconfiner le 1er décembre 2020 ? "C'est vraiment trop tôt pour le dire", estime Anne-Claude Crémieux.

Quant à la façon de déconfiner, l'infectiologue pense qu'il faudra faire autrement. Elle rappelle qu'on "a vu que le brassage, les contacts très importants de la population d'adultes jeunes inférieure à 40-45 ans a joué un rôle certain dans le rebond dans les différents pays et donc l'important cela va être de comprendre quelle mesure va nous permettre de diminuer ce mixage de cette population adulte tout en préservant, bien sûr, c'est l'objectif de tous les gouvernements, l'activité sociale et économique".