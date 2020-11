Plus de trente cas de Covid-19 ont été détectés par les autorités sanitaires à l'issue d'une retraite spirituelle, fin octobre, au sanctuaire de Montligeon (Orne), qui a réuni environ 200 personnes. Une personne est décédée après avoir été contaminée par l'un des participants.

Coronavirus : rassemblement religieux dans l'Orne, 35 cas détectés et un décès selon l'ARS

L'Agence Régionale de Normandie rapporte ce jeudi soir que plusieurs cas de coronavirus ont bien été enregistrés après un rassemblement religieux dans l'Orne. Un pèlerinage à La Chapelle-Montligeon qui avait réuni près de 200 catholiques entre le 22 et le 25 octobre, soit juste avant le reconfinement et alors que le département était en "zone de circulation active" du virus. Selon l'ARS, trente-cinq participants ont été contaminés. Ils sont originaires des régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Un "cluster" désormais éteint mais aux conséquences graves.

Ce sont des participants souffrant de symptômes qui ont d'abord alerté les autorités sanitaires le 4 novembre dernier, soit une dizaine de jours après la fin du pèlerinage. Dans la foulée, un travail de traçage est mené pendant plusieurs jours par les services de l'assurance maladie. Les participants sont alors identifiés puis contactés par messages pour les prévenir et leur demander de se faire tester.

Un décès parmi les cas contact

Au total, 35 personnes sont positives. Mais parfois, il est déjà trop tard. Certains malades ont eu le temps de transmettre le virus à des proches. A l’image de ce couple qui a rendu visite à des proches dans la Manche en rentrant de leur séjour religieux dans l'Orne. Quatre personnes, qui n’ont pas pris part au rassemblement, sont alors contaminées. le bilan est lourd : une hospitalisation et un décès.

Organisée juste avant le reconfinement, ce rassemblement religieux s'est bien déroulé dans un cadre légal, rappelle la préfecture de l’Orne qui précise que "à cette époque" (du 22 au 25 octobre) "l’accueil du public au sein des établissements recevant du public (ERP) était autorisé à condition de veiller au strict respect des gestes barrières." Les organisateurs assurent en effet avoir fait respecter le port du masque, et la distanciation sociale, pendant les quatre jours de pèlerinage.