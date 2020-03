Coronavirus - Rassemblements, commerces, écoles : ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Édouard Philippe

Le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé au journal de 13h de TF1 ce vendredi. Il a annoncé que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits, que les transports ne seront pas interrompus et que les concours et examens étaient, à ce stade, maintenus.

Edouard Philippe a annoncé, ce vendredi dans le journal de 13h de TF1, que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits dès maintenant, et ce sur tout le territoire. Alors que toutes les crèches et établissements scolaires du pays seront fermés dès lundi, le Premier ministre a également assuré que les transports en commun ne fermeraient pas, et qu'à ce stade, les concours et examens étaient maintenus. Il n'est pas question non plus pour le gouvernement de fermer les commerces.

Les rassemblements de plus de 100 personnes interdits "dès maintenant sur tout le territoire"

Le gouvernement a décidé d'abaisser à 100 personnes la taille limite des rassemblements, au lieu de 1.000 précédemment, pour "freiner" la progression du coronavirus. _"Nous allons faire passer cette limite aux rassemblements de 100 personnes. L'idée c'est de faire en sorte que nous puissions ralentir la progression, la circulation du virus". C_ette interdiction s'appliquera sur tout le territoire national et dès maintenant, a expliqué le Premier ministre.

"100 personnes, ça veut dire évidemment des conséquences importantes pour les théâtres, pour les cinémas" - Édouard Philippe

"100 personnes, ça veut dire évidemment des conséquences importantes pour les théâtres, pour les cinémas", a reconnu le chef du gouvernement. Interrogé à propos des mariages, il a répondu : "Notre objectif, c'est de protéger la santé des Français quoi qu'il arrive, mais que c'est aussi de préserver la continuité de la vie de la nation".

Les transports en commun ne fermeront pas

Pour autant, il n'est pas question à ce stade de fermer les transports en commun, a expliqué Édouard Philippe. "Nous l'avons discuté avec les médecins, avec les spécialistes, avec les scientifiques, qui nous disent que les inconvénients qui s'attacheraient au blocage des transports en commun sont bien supérieurs aux avantages qu'on pourrait avoir", a expliqué Édouard Philippe.

"Pas question de fermer les commerces alimentaires"

"Il n'y a aucun risque de pénurie de quoi que ce soit", a assuré le Premier ministre, alors que certains supermarchés font face à une affluence plus importante que d'habitude depuis l'intervention d'Emmanuel Macron jeudi soir. "Il n'est absolument pas question de fermer les commerces alimentaires", a poursuivi le chef du gouvernement.

Les municipales maintenues pour le moment

"Nous avons la conviction que nous pouvons organiser dans de bonnes conditions le premier et le second tour" des municipales, a assuré Edouard Philippe . "Si nous avons pris cette décision, c'est en écoutant les scientifiques", a-t-il dit. "Les procurations sont encore possibles, bien sûr pour le deuxième tour, mais aussi pour le premier, si on s'y prend dans le courant de cet après-midi", a précisé Édouard Philippe.

Les écoles fermées "aussi longtemps que nécessaire"

A propos de la fermeture des écoles, qui sera effective au moins jusqu'aux vacances de Pâques, le premier ministre a indiqué : "On maintiendra ces mesures aussi longtemps que nécessaire et évidemment, le moins longtemps possible". "Nous prenons ces mesures car nous savons que les enfants, qui ne développent aucune espèce de forme sévère de la maladie, la transmettent", a-t-il précisé.

Les examens et concours maintenus à ce stade

Alors que tous les établissements scolaires du pays sont fermés, "Je pense, j'espère, je travaille à ce que nous puissions organiser dans de bonnes conditions les examens et les concours", a déclaré le Premier ministre. "Ceux qui doivent passer les concours sont souvent des adultes ou quasiment, ils sont donc parfaitement capables de respecter les consignes, les gestes barrières."