Les taux d'incidence et de positivité atteignent un niveau record et les hospitalisations liées au coronavirus poursuivent leur hausse dans les Landes.

Coronavirus : record du taux d'incidence et du taux de positivité dans les Landes

En cette fin du mois de janvier, les chiffres du Covid-19 dans les Landes sont en hausse. Le taux d'incidence est désormais supérieur à 3.800 cas positifs en une semaine pour 100.000 habitants. Du jamais-vu depuis le début de l'épidémie et légèrement supérieur au chiffre national. Le taux de positivité s'élève à 38,9 %, plus d'une personne testée sur trois est positive, et là aussi c'est un record.

Le nombre de cas est sur une pente ascendante, avec en moyenne 2.250 nouvelles contaminations par jour sur une semaine. Les hospitalisations sont également à la hausse sans atteindre le niveau des vagues précédentes. 81 personnes touchées par le Covid-19 sont actuellement à l'hôpital dans les Landes, dont 10 en soins critiques.