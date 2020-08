Coronavirus: recrudescence des cas en Haute-Savoie, le directeur de l'ARS appelle à la vigilance

Avec un taux d'incidence de 26,8%, la Haute-Savoie est le département d'Auvergne Rhône-Alpes le plus touché actuellement par la Covid-19, notamment dans l'agglomération d'Annecy et dans le bassin genevois. 58 personnes hospitalisées dont 1 en réanimation.

Appel à la vigilance et à la responsabilité de chacun face à l'épidémie de Coronavirus, en recrudescence ces dernières semaines en Haute-Savoie, mais dont le nombre de cas se stabilise depuis 3 jours. C'est le message qu'est venu délivré ce vendredi à Annecy, aux cotés du préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert, le directeur de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Jean-Yves Grall qui a martelé l'importance de casser la chaîne de contamination en multipliant les tests de dépistage, et en respectant les gestes barrières, et au-delà des arrêtés obligeant à porter le masque dans certains lieux de plein air, à adopter cette protection le plus possible en extérieur, partout où il y a du monde, et à se laver les mains très régulièrement.

7 clusters, 58 personnes hospitalisées

Ce jour, le taux d'incidence en Haute-Savoie s'établit à 26,8 (nombre de cas confirmés pour 100 00 hab) contre 9 au niveau régional et 12 national. Il existe 7 clusters dans le département, 58 personnes sont hospitalisées dont 1 en réanimation au CHAL, le Centre Hospitalier Alpes-Léman à Contamine-sur-Arve, près d'Annemasse.

Le taux de positivité en constante augmentation

La semaine dernière 7600 tests de dépistage ont été réalisés, 220 cas positifs détectés. Le taux de positivité est en constante augmentation, et s'établit à 3% cette semaine, contre 1,4% au niveau national et 1,4 au niveau régional. Les cas positifs prédominent sur 2 zones en particulier: l'agglomération d'Annecy et le bassin genevois.

30% des cas positifs sont des jeunes entre 20 et 30 ans

Sur les 220 personnes testées positives la semaine dernière, 30% sont des jeunes de 20 à 30 ans, dont la moitié est asymptomatique. Ce qui explique que pour l'instant cette recrudescence des cas positifs ne se ressent pas au niveau des professionnels et établissements de santé, en particulier des services d'urgence.

à lire aussi Haute-Savoie : le masque désormais obligatoire sur tous les marchés et rassemblements du département