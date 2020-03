Coronavirus : on recrute en urgence à l'hopital de Rethel et de Vouziers, 25 postes à pourvoir

Le Groupement hospitalier Sud-Ardennes cherche en urgence des infirmières, des aides-soignants et des agents de service (en logistique et nettoyage). Les hopitaux de Vouziers et de Rethel recrutent 25 personnes en urgence pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

Le manque se fait plus particulièrement ressentir dans les Etablissements d'hébergement pour personnes agées dépendantes. L'EHPAD de Vouziers cherche 6 infirmières et 7 aides-soignants, celui de Rethel 2 infirmières et 4 aides-soignants. L'unité de soins de longue durée souhaite également embaucher 3 infirmières et 2 aides-soignants.

Il faut être diplômé. Certains postes sont à pourvoir immédiatement.

Pour candidater :