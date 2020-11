Coronavirus : réduction de la concentration du virus dans les eaux usées d’Ile-de-France

L'analyse des eaux usées confirme le "frémissement" observé depuis quelques jours sur le front du coronavirus. Après une augmentation lente et régulière, la concentration du virus dans les eaux usées d'Ile-de-France commence à baisser depuis début novembre.

Eau de Paris et les chercheurs de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obépine), procèdent depuis mars à deux prélèvements par semaine dans les six stations d'épuration franciliennes. Les chercheurs effectuent ensuite des tests PCR pour analyser la concentration du virus et donc évaluer et prédire la dynamique de l'épidémie.

Une personne atteinte par la covid, symptomatique ou non, rejette en effet dans ses selles des particules de virus, avant même de présenter d'éventuels symptômes. L'analyse des eaux usées se révèle donc un indicateur utile.

"Depuis les prélèvements du 2 novembre, on constate à nouveau une stabilisation et une réduction de la charge virale dans les eaux usées, explique Vincent Maréchal, professeur de virologie à Sorbonne Université et co-fondateur d'Obépine. Cette réduction peut être liée aux vacances scolaires ou au couvre-feu. Ce n'est probablement pas déjà l'effet du confinement. En revanche, on espère que le confinement donnera un coup d'accélérateur à cette réduction."

Un indicateur utile pour éviter la 3ème vague

Des résultats encourageants mais les chercheurs l'assurent : il ne faut pas baisser la garde. "Il faut féliciter les gens en leur montrant qu'il y a des effets objectifs suite aux mesures prises mais il ne faut pas relâcher la pression car les niveaux de circulation du virus sont excessivement élevés" insiste le virologue.

L’analyse des eaux usées permet d’avoir un temps d’avance sur le virus, d’anticiper son évolution. Cinq à six jours sur le nombre de contamination et environ deux semaines sur les hospitalisations. Un indicateur essentiel pour éviter une 3ème vague selon le virologue : "les eaux usées pourront contribuer, avec d'autres indicateurs, à signaler une éventuelle recirculation du virus. Et là il faudra entendre les eaux usées, maintenant qu'on a prouvé que c'est un indicateur utile, il faudra l'utiliser."