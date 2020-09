Coronavirus : regain du nombre d'hospitalisations à Strasbourg depuis mi-août

"Il existe une réelle différence entre ce qu'il se passait au début de l'été et ce qu'il se passe maintenant". Le Pr Yves Hansmann, qui dirige le service d'infectiologie aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, constate une augmentation du nombre de cas de Covid-19." Chaque jour, une dizaine de personnes sont hospitalisées en permanence avec parfois des transferts en réanimation pour des formes extrêmement sévères" explique t-il. "Et ce qui nous inquiète, c'est de savoir jusqu'où ça peut augmenter".

Selon Yves Hansmann, la situation risque de se dégrader cet hiver avec l'arrivée de la grippe saisonnière. "Comme les symptômes sont relativement proches on craint que l'implication de deux virus génèrent des problématiques supplémentaires concernant la prise en charge, en médecine de ville et à l'hôpital. Cela va rajouter un degré de complication encore un peu plus important".

Ainsi, il conseille de se faire vacciner contre la grippe. Malgré tout, il se veut rassurant sur un point. Les médecins comprennent beaucoup mieux le fonctionnement du Covid-19. Ils ont progressé et "les protocoles thérapeutiques sont plus adaptés en particulier avec l'utilisation de médicaments à base de cortisone" ajoute le Pr Hansmann.

1 525 personnes ont succombé au coronavirus en Alsace depuis le 1er mars.