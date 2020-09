Coronavirus : renforcement des mesures sanitaires dans les Bouches-du-Rhône

Comme en Gironde, les mesures sanitaires sont renforcées dans les Bouches-du-Rhône, a annoncé ce lundi le préfet de région, Christophe Mirmand : rassemblements de plus de 10 personnes interdits dans les parcs et sur les plages, visites limitées en Ehpad, jauges réduites à 1.000 personnes...

Le préfet des Bouches-du-Rhône a renforcé ce lundi les mesures pour freiner la propagation du Covid-19. "Le taux d'incidence de la maladie dans certaines parties du département dépasse 300 pour 100.000", a rappelé le préfet Christophe Mirmand, évoquant une situation "très préoccupante" avant de présenter ces mesures, très similaires à celles annoncées deux heures auparavant par son homologue de Gironde, Fabienne Buccio.

Christophe Mirmand a notamment annoncé une extension du port du masque, désormais obligatoire dans 27 communes où le taux d'incidence de la maladie dépasse le seuil d'alerte de 100 pour 100.000. Dans les autres communes du département, il reste obligatoire dans les transports en commun et les lieux les plus fréquentés. Il est toutefois possible de ne pas porter son masque "dans les espaces naturels de grande dimension", comme les Calanques de Marseille.

Appelant à un "renforcement de la protection des personnes âgées", le préfet a annoncé la réactivation des plans mis en oeuvre pendant les périodes de canicule, mais aussi une limitation des visites dans les Ehpad : une par jour et deux visiteurs maximum

Les bars, restaurants, cafés et commerces alimentaires resteront fermés de 0h30 à 6h, les consommations partagées (pipes à chicha) seront interdites, comme la vente d'alcool et sa consommation dans l'espace public. La diffusion de musique amplifiée est interdite à l'extérieur, ainsi que les soirées dansantes dans les lieux accueillant le public.

Foire de Marseille et Journées du patrimoine annulées

Les manifestations de plus de 1.000 personnes sont interdites sur la voie publique et dans les lieux accueillant du public (manifestations sportives, culturelles, salons). La jauge des salles de spectacle et les enceintes sportives est de fait limitée à 1.000 personnes et non plus 5.000. Plusieurs manifestations sont annulées dans le département, comme les Journées du patrimoine, la fête des voisins, ou la foire de Marseille.

À échelle plus réduite, les fêtes étudiantes et les sorties scolaires sont suspendues.

Enfin dans les parcs et sur les plages, les rassemblements statiques de plus de 10 personnes sont interdits. Le préfet incite également les habitants à limiter les rassemblements privés à moins de 10 personnes.

Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 139 personnes sont en réanimation ce lundi, a déclaré Philippe de Mester, directeur général de l'ARS PACA, et 64 lits de réanimation sont disponibles dans l'ensemble de la région. La "situation est beaucoup plus tendue à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône". L'activité chirurgicale y sera réduite pour "dégager des capacités de réanimation supplémentaires". Plus de 10 000 tests sont réalisés chaque jour dans la région.