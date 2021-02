Coronavirus : renfort et nouveaux lits de réanimation au CHU de Nice face à l'afflux de malades

"C'est un soulagement" explique une jeune infirmière anesthésiste en poste depuis un an au service de réanimation de Pasteur 2. "Avoir du personnel du bloc opératoire qui vient nous épauler c'est très important... on a à peine connu une pause cet été... mais là ça repart et c'est très lourd ... on est épuisé". Des infirmières qui travaillent habituellement en chirurgie se sont portées volontaires après la fermeture de leur bloc opératoire.

Le professeur Carole ICHAI, cheffe du pôle anesthésie-réanimation-urgences du CHU de Nice a pris ce week-end la décision de demander le renfort d'infirmières-anesthésistes et l'ouverture de cinq lits de réanimation pour prendre en charge les patients COVID " il faut pouvoir répondre à l’afflux continu de nouveaux malades". Son service de pointe sur l'hôpital Pasteur 2 comptait pour la réanimation déjà 18 lits COVID et 18 lits hors COVID. Désormais il y a un nombre plus important de lits COVID " mais on ne peut pas enlever les autres lits de réanimation. hors COVID, ils sont indispensables pour la traumotologie, les lésions cérébrales et les accidents cardiaques,... nous avons par exemple pris en charge un jeune polytraumatisé ce week-end lors d'une avalanche" C'est le service de pointe le plus important de la Côte d'Azur.

La Ville de Nice reste sous le feu des projecteurs de l'Agence régionale de Santé (ARS) car le taux d'incidence reste toujours très élevé. Depuis cinq semaines, c'est le plus élevé de France métropolitaine en dessus de 450. Un nouveauConseil Local de Santé de la Ville de Nice mené par le maire Christian Estrosi doit se tenir demain mercredi.