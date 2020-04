Coronavirus : réouverture des marchés ce week-end à Cannes

Pour le maire de Cannes il est important de soutenir les producteurs locaux et le commerces de proximité. En se basant sur la déclaration du Ministre de l'Agriculture du 12 avril sur la pertinence de rouvrir les marchés, David Lisnard a décidé de la réouverture ce samedi 18 avril des 3 marchés alimentaires de Cannes. Les habitants vont ainsi pouvoir de nouveau faire leurs courses sur les marchés de Cannes La Bocca, de Forville et de Gambetta.

Un dispositif sanitaire adapté

Pour limiter les risques de propagation du coronavirus, plusieurs mesures sanitaires sont mises en place sur les marchés de Cannes. Il y aura un sens de circulation à respecter avec une entrée et une sortie. Il sera impossible de revenir sur ses pas une fois un stand passé. Parmi les autres mesures :

Prise de température à l'entrée du marché avec un thermomètre infrarouge

Désinfection obligatoire des mains à l'entrée sous contrôle d'un agent municipal

Marquage au sol devant les étales à respecter

Nombre de stands limité et espace de 2 mètres entre chaque vendeur

Port du masque et des gants obligatoire pour les marchands

Des policiers municipaux veilleront au respect des gestes barrières et des distances de sécurité. Pour le maire de Cannes, il ne faut pas que la sortie au marché se transforme en promenade. Pour David Lisnard, il est important de soutenir le commerce de proximité. La réouverture des marchés cannois permet ainsi de proposer plus d'offres autres que les supermarchés et les supérettes. Le service "Allô Courses" mettant en lien consommateurs et producteurs continue même avec la réouverture des marchés cannois.

Les marchés de Cannes seront ouverts au public tous les jours de 8h à 12h30.